SUPER EIGHT　武道館ライブ決定もチケット高倍率必至にファン悲鳴、平日夜スケジュールにもブーイング

8月8日、SUPER EIGHTがグループ初の東京・日本武道館公演をおこなうことが発表された。日程は、11月26日、27日、28日の3日間。ついにバンドの聖地である舞台に上がる。

「今回のお知らせは、“エイトの日”とされる8月8日に発表されました。『SUPER EIGHT 2025』と題したライブは、2024年12月から2025年1月まで行われたグループ20周年を記念したドームツアー以来となります」（芸能記者）

申し込みの詳細は、これからファンクラブで発表されるが、ライブ情報が解禁されるやいなや、ファンは歓喜に沸いた。一方、X上では、ライブへの心配の声が寄せられている。

《ドームとスタジアムを埋めてるグループだから「キャパ大丈夫…？当たる…？」ってなってる》

《武道館に立つところが見たい！！！！！って思ってたよ！？！？思ってたけど！！！！！キャパ！！！！！！！》

《平日は厳しいなぁ、、》

3日間とも平日の夜。そして武道館の収容人数は約1万4千人と、これまでのライブよりも小規模な会場とある。これらの条件をファンは嘆いているのだ。

「SUPER EIGHTは、2004年8月にシングル『浪花いろは節』で関西地区限定でCDデビューをしました。それ以降、アリーナツアーはもちろん、2022年には『18祭 （KANJANI∞）』と題し、スタジアムツアーも開催されました。計4日間で25万人超を動員しただけあり、今回のキャパとのギャップはかなり大きく感じられるでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

現在、SUPER EIGHTのファンクラブ会員数は80万人を突破。今もなお、その数は増えている。武道館ライブのチケットは争奪戦になることは想像に難くない。

「彼らは、STARTO ENTERTAINMENTに属するグループの中で、唯一楽器を演奏できる“バンド”であることが特徴です。2015年11月には、初のロックフェス出演となった音楽ライブイベント『テレビ朝日ドリームフェスティバル2015』で演奏。さらに、2017年には夏の野外ロックフェス『METROPOLITAN ROCK FESTIVAL2017』に出演するなど、バンドとしても高い評価を得ているんです。バンドの聖地である武道館でのライブは快挙。一方でチケット入手が困難を極めることに、ファンの心境は複雑なようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ファンの嘆きが大きいのも、グループの実力が本物だからこそだろう。