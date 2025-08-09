お盆をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュのピークを迎え、JR山形駅は9日、午前中から新幹線を利用する帰省客や観光客で混雑しました。



9日のJR山形駅の新幹線ホームは、キャリーケースを手にホームに降り立つ帰省客や観光客の姿が多く見られました。



JR東日本によりますと、山形新幹線は9日が下り列車のピークで、終電を除き終日ほぼ満席になっているということです。





横浜から「横浜から来ました。実家に結婚式の報告をしに帰省した。（帰省は）1年ぶりですね」横浜から「9日間います。やっぱり都会に住んでいるので田舎でゆっくりしたい。仕事の疲れも取れると思うので」一方、7月まで続いた運休ダイヤの影響を受けた帰省客も・・・。横浜から「（影響が）たくさんありました。中々指定券が取れず8月から取れるという情報が流れたので（帰省を）8月9日にした」山形新幹線は6月、新型車両E8系で車両故障が相次いだ影響で運休ダイヤが続いていましたが、8月1日から通常ダイヤでの運行が再開。お盆期間中は8日から17日までの10日間で臨時列車を69本用意し、定期便と合わせて382本が運行する予定です。山形新幹線の上り列車のピークは17日になるということです。