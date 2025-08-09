東京Vvs横浜FM スタメン発表
[8.9 J1第25節](味スタ)
※18:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 37 川崎修平
FW 45 寺沼星文
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 25 鈴木冬一
DF 27 松原健
DF 44 トーマス・デン
MF 7 エウベル
MF 8 喜田拓也
MF 11 ヤン・マテウス
MF 20 天野純
MF 45 ジャン・クルード
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 17 井上健太
MF 41 松村晃助
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
大島秀夫
