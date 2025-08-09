[8.9 J1第25節](味スタ)

※18:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 2 深澤大輝

DF 3 谷口栄斗

DF 6 宮原和也

MF 7 森田晃樹

MF 8 齋藤功佑

MF 14 福田湧矢

MF 16 平川怜

MF 19 松橋優安

MF 40 新井悠太

FW 9 染野唯月

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 5 井上竜太

MF 17 稲見哲行

MF 20 食野壮磨

FW 25 熊取谷一星

FW 27 白井亮丞

FW 37 川崎修平

FW 45 寺沼星文

FW 71 平尾勇人

監督

城福浩

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 25 鈴木冬一

DF 27 松原健

DF 44 トーマス・デン

MF 7 エウベル

MF 8 喜田拓也

MF 11 ヤン・マテウス

MF 20 天野純

MF 45 ジャン・クルード

FW 48 谷村海那

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 16 加藤蓮

DF 22 角田涼太朗

MF 6 渡辺皓太

MF 17 井上健太

MF 41 松村晃助

MF 47 山村和也

FW 14 植中朝日

FW 23 宮市亮

監督

大島秀夫