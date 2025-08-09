[8.9 J1第25節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

MF 8 山根永遠

MF 22 岩武克弥

MF 33 室井彗佑

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

MF 91 ルキアン

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 21 市川暉記

DF 5 福森晃斗

MF 6 駒井善成

MF 23 窪田稜

MF 34 小倉陽太

MF 39 遠藤貴成

MF 90 アダイウトン

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 15 伊藤翔

監督

三浦文丈

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 24 松尾佑介

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 17 小森飛絢

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 28 根本健太

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 39 早川隼平

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

マチェイ・スコルジャ