横浜FCvs浦和 スタメン発表
[8.9 J1第25節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 8 山根永遠
MF 22 岩武克弥
MF 33 室井彗佑
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
MF 91 ルキアン
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 市川暉記
DF 5 福森晃斗
MF 6 駒井善成
MF 23 窪田稜
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
