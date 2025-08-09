　マンチェスター・シティウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が6日、自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)でオフを楽しむ写真を公開した。

　清水は「ふらっと外に出て、ふらっとコーヒー そんなゆるーいオフの午後」と綴り、黒いパーカーのフードをかぶってコーヒーを飲む写真を披露。クラブと代表でチームメイトのMF長谷川唯とのツーショットや動画も掲載した。

　また、白のパーカー姿だった長谷川も8日にインスタグラム(@yui___hasegawa)を更新。「外に出たら元気出た日」とし、清水との写真を複数アップした。

　清水は昨年夏のパリオリンピックで右膝前十字靭帯を断裂。手術を受けて長期離脱を余儀なくされたが、先月にチーム練習への復帰を報告していた。

　2人の投稿にファンからは「良い写真」「素敵なオフ」「二人とも可愛いったらありゃしない」「仲良しさん」「大好きなコンビ」「反則級の可愛さ」「ビューティフル」「これは、メロメロなります〜」「(長谷川に対して)ショートにしたんですね」「また2人が一緒にサッカーしてるのを見るのが楽しみ!」といった反応が寄せられている。

