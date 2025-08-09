長崎vs札幌 スタメン発表
[8.9 J2第25節](ピースタ)
※18:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 23 米田隼也
MF 34 松本天夢
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 48 照山颯人
MF 20 中村慶太
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 36 青木俊輔
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
DF 55 宮大樹
MF 2 高尾瑠
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 14 田中克幸
MF 35 原康介
MF 71 白井陽斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 17 児玉潤
DF 15 家泉怜依
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
FW 22 キングロード・サフォ
FW 90 マリオ・セルジオ
監督
岩政大樹
