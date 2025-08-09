きょう8月9日、俳優の木南晴夏が40歳の誕生日を迎えた。折しも兵庫・西宮の甲子園球場では夏の高校野球が開催中だが、大阪出身の木南が芸能界に入るきっかけは、高校1年生だった2001年に朝日放送のキャンペーンガール「夏の高校野球PR女子高生」に選ばれたことだった。

【画像】「原作マンガそっくり！」と話題になった当時23歳の木南晴夏、6歳上のイケメン俳優夫の姿、バキバキの腹筋を披露したトレーニングウェアショットも…この記事の写真を全て見る



ホリプロのオーディションでグランプリを獲得

もともと芸能の世界に興味があり、それを知っていた母から勧められて応募したところ合格。夏休みのあいだ、生放送で天気予報を担当したり、バラエティ番組に出演するなどした。このときの仕事が面白くて、本格的にやってみたいと思い、続けざまに大手芸能事務所であるホリプロ主催の「ホリプロNEW STAR AUDITION」を受け、見事グランプリを獲得して芸能界入りする。

ちなみに翌2002年の「夏の高校野球PR女子高生」は木南と同い年の相武紗季が務めた。じつは二人は同じバレエ教室（相武の母が先生をしていた）に通っており、子供の頃から知り合いだった。

相武が高校野球にハマり、キャンペーンガールに応募したのも、テレビに木南が出ているのを見たのがきっかけだという。二人は姉がそれぞれミュージカル俳優の木南清香（現在は主にカメラマンとして活動中）、元タカラジェンヌの音花ゆりと、姉妹そろって芸能の道に進んだという点でも共通する。

4歳上の姉と比べて…「私はどんくさい子でした」

木南の場合、4歳上の姉のする習い事はバレエを含めて全部後追いで習っていた。ミュージカル教室にも姉妹で通う。姉の清香によれば、《私はやる気がみなぎっていて、どんな小さなことも聞き逃すまいと前方でレッスンを受けるタイプ。／それに対して、妹は教室の後ろで控えめにレッスンを受けているおっとりしたタイプでした》という（「コクリコ」2021年9月28日配信）。妹の木南から見ても《姉は前に出るタイプで、口も達者で頭も切れる。逆に私はどんくさい子でした》（『週刊文春』2020年4月2日号）。

そんな彼女がミュージカル教室の発表会で、習い始めて間もないにもかかわらず主役に抜擢されたときには、姉は劣等感を抱いたりうらやんだりせず、かわいい妹が抜擢されたことをうれしく感じたとか。

幼い頃は姉妹でよく口喧嘩もしたが、姉に言い返せない木南は、いつも黙って姉のほうを見ていたらしい。だが、木南が小学校に入り、姉妹で同じテレビドラマを観るようになると徐々に雪解けしたようだ。また二人とも宝塚歌劇が好きだったので、トップスターがステージ上の大階段から降りてくるのを真似するなど「宝塚ごっこ」をよくしていたという。

姉はそのままミュージカル俳優を目指し、その夢をかなえる。木南も宝塚の舞台に立ちたいと思って、中学時代は宝塚音楽学校の予備校のようなところにも通った。高校も演劇科のある学校に入ったが、学校生活のほうが楽しくなってしまい、宝塚を受験するのをやめたという（『婦人公論』2019年4月23日号）。舞台に立ちたいとの思いは依然としてあったものの、同時にテレビドラマへの憧れもどんどん強くなっていた。

大阪から上京、寮で共同生活を送った

グランプリを受賞したホリプロのオーディションも、俳優ではなく歌手やアイドルを目指す人を対象にしていた。《子どもだから、なんでも良かったんだと思います。東京に出たい、テレビに出てみたい、くらいの気持ちでオーディションを受けていた気がします》とのちに顧みている（『週刊文春』前掲号）。

芸能界入りが決まるとともに大阪から上京し、高校も東京の学校に編入する。上京してから数年は、事務所の寮で同世代の女の子10人くらいで共同生活を送った。当初は東京に住めるのがうれしくて、ホームシックにもならなかったという。

しかし、心が折れそうになることもあった。寮のリビングにはホワイトボードがあり、各人にそれぞれ枠が与えられ、日々のスケジュールを細かく書き込むことになっていた。売れている子は枠内に書き切れないぐらい真っ黒なのに対し、木南は「学校」か「OFF」だけで終わりという日が続き、つらかったという。

上京してから1年後には、3人組アイドルユニット「Licca」のメンバーとなり、1年間限定で活動する。その間にも演技の仕事のオーディションを受けていたが、なかなか受からなかった。高校3年生だった2004年にようやく、昼の帯ドラマ『桜咲くまで』（毎日放送・TBS系）で俳優デビューする。ただ、のちに振り返って、《現場はすごく楽しかったけれど、演じることが難しいというか、自分がぜんぜん演技ができないことにショックを受けて、もっとお芝居で頑張りたいと思ったんですよね》と語っている（『婦人公論』前掲号）。

ヒロインよりも、ヒロインの友達役が多かった

演技についてはホリプロに入ってから歌やダンスとともにレッスンを受け、あとから振り返ると、そのとき学んだことが自分の芝居の基礎になっているという。当時一緒にレッスンを受けていたなかには松山ケンイチや中尾明慶もおり、みんな同じ事務所の友達だけに、笑いを取ったもの勝ちみたいな空気があったようだ。木南によれば、《芝居をしていても、いかに変なことをして、笑いを取るかってことに集中しだして（笑）》、そのために来る役もヒロインではなく、ちょっとおちゃらけた感じのヒロインの友達が多くなってしまったという（『週刊文春』前掲号）。

NHKの連続テレビ小説に初出演した『風のハルカ』（2005年度後期）でも、村川絵梨演じるヒロインの幼馴染み役の一人だった。当時観ていた筆者の印象では、同じ幼馴染みでも水川あさみの演じる役は波瀾に富んでおり記憶に残っているのに、失礼ながら木南の役はあまり思い出せない。

「原作そっくり」と評価された映画が転機に

映画『20世紀少年〈第2章〉最後の希望』（2009年）でもヒロインのカンナ役のオーディションを受けたものの落ち（平愛梨が選ばれる）、カンナの友達の響子役で起用された。ヒロインに選ばれなかったショックを引きずりながら撮影に参加するが、現場では会う人会う人に原作マンガの響子そっくりと言われることになる。その声は映画公開後、一般にも広がり、木南の知名度は一気に上がった。

公開時のインタビューでは、《実はこの顔にはずっとコンプレックスもあったんです。目がギョロッとしているから、いつも驚いているように見られているのが嫌だったんです。でも、そんな顔だったから、いつもビックリしたり、ギョッとしてばかりいる小泉響子の役に抜擢されたんですよね》と感慨深げに語っている（『週刊ポスト』2009年2月13日号）。

以来、オーディションではなく依頼されて役を得ることが増えていく。彼女のなかではまた、《主役だとか脇役だとかにはあまりこだわらなくなって、仕事が楽しくなりました》という意味でも、響子の役は大きな転機であった（『婦人公論』前掲号）。

響子のキャラクターがわりとコミカルだったので、もっとコメディ作品をやりたいと原作者の浦沢直樹に話したところ、浦沢が親しくしている映画・ドラマ監督の福田雄一にさりげなく伝えてくれた。このおかげでドラマ『勇者ヨシヒコと魔王の城』（テレビ東京系、2011年）にヒロインの役で出演が決まったという（『anan』2022年3月30日号）。

他方で、松山ケンイチ主演のドラマ『銭ゲバ』（日本テレビ系、2009年）では顔に痣がある心に闇を抱えた令嬢を演じるなど、役の幅も広がっていく。映画『君が踊る、夏』（2010年）では、家族や恋人を気遣う自身初の“正統派ヒロイン”を演じた。「万能型女優」などと呼ばれ出したのもこの頃だ。

「この役を演じたら自分自身がすごく変わるかも」

舞台にもたびたび出演し、2014年には『奇跡の人』で少女時代のヘレン・ケラーの家庭教師であるアニー・サリバンを演じた。もちろん、子供の頃から舞台に立つことを夢見ていた彼女には強く憧れていた役であり、抜擢されたときは「この役を演じたら自分自身がすごく変わるかも」と思ったという。しかし、デビューしてからというもの、自分は基本的に映像の人間だという意識が強くなり、舞台に出ることに怖い感覚があるのも正直なところであった。

これについてヘレン役の高畑充希に相談すると、「『奇跡の人』をやったら、舞台が絶対大好きになるよ！」と言われた。いかにも子供の頃に『奇跡の人』を観てヘレン役をやりたいから俳優になろうと心に誓ったという高畑らしいが、その言葉に木南は逆にすごく怖くなったとか（『週刊文春』前掲号）。

それでも、演出の森新太郎は、サリバンが自身の境遇へのコンプレックスを全然乗り越えられていない欠陥だらけの人間であるところにスポットを当てようとしていたというので（『anan』前掲号）、舞台出演に悩む木南にはむしろハマり役だったのではないか。同作では高畑と本気でぶつかり合う格闘シーンも話題を呼んだ。

近年もドラマ『おいハンサム!!』（東海テレビ・フジテレビ系、2022年）、『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系、2023年）など話題作にあいついで出演している。一昨年（2023年）放送のドラマ『セクシー田中さん』（日本テレビ系）は原作者側とドラマ制作側との齟齬から不幸な事態にまで発展したが、主演の木南自身は原作マンガのキャラクターに徹底してなりきろうと努力を重ねた。

半年かけて体を絞り、4キロの減量も

ベリーダンサーの役とあって、ダンスの練習はもちろん、体を絞り込むのに半年をかけ、鶏の胸肉を主食にして、体重も4キロほど落とした。ダンスシーンで衣装からのぞかせていた見事なまでに引き締まったお腹周りも、その撮影の前に3食すべてをジュースだけに置き換える断食生活を3日間やった賜物である。木南といえばパン好きのイメージも強いが、このときばかりは少しだけ我慢したとか。

幼い頃から“度を超えた”パン好きだった

パンが好きなのは幼い頃からである。当時、母親がパン工場で働き、自家用車で移動販売をしており、木南も工場についていっては、母の同僚からできあがったパンの端っこをもらったりするなど、焼きたてのパンの匂いをかいで育ったという。母がその仕事を辞めてからも、高校生だった姉がパン屋でバイトを始めたので家にパンが途絶えることはなく、朝食も当然のようにいつも食パンだった（『週刊文春』前掲号）。

ただ、それが当たり前だと思っていたので、パン好きだという自覚はなかったようだ。それが俳優の仕事を始めて少し経った頃、東京のパン屋を巡っては、さまざまな種類のパンを食べ続けていた木南を見て、当時の担当マネージャーが「パンに対する熱意が度を超えている！」と教えてくれたという（「with online」2022年1月13日配信）。

マネージャーからは仕事にしたほうがいいんじゃないかとアドバイスを受けた。これを機に、雑誌『おとなの週末』で連載エッセイ「キナミトパン」を2015年から約7年間連載したほか、単行本『キナミトパンノホン』（講談社ビーシー、2020年）、NHKのBSの番組『パン旅。』（2016年〜）など、各地のパンを紹介する仕事を展開していく。パンシェルジュの資格も取得し、2022年からは冷凍パンの定期便サービス「キナミのパン宅配便」をプロデュースする。同サービスの会員は開始1年ほどで累計1万人を突破したという。

32歳の頃に玉木宏と結婚、一児の母に

プライベートでは2018年に同じく俳優の玉木宏と結婚した。翌年のインタビューでは、結婚生活で大切なこととして次のように語っていた。

〈《結婚生活で大切にしているのは、忘れることですね。多少嫌なことがあっても忘れる、気にしないこと。私、けんかが本当に嫌いなので、うちはけんかはまったくしないんです。でも、けんかの要因って日常生活のどこにでも転がっていますよね。たとえば、「歯磨きのチューブの蓋をいつも開けっ放しだよね」とか、そんなち〜っちゃな不満って、いくらでもあると思うんです（笑）。でも、そのぐらいのことは流す、スルーするというのが大事かなって。もしも開けっ放しだったら、気づいた人が閉めておけばいいわけですから》（『婦人公論』前掲号）。〉

喧嘩嫌いなのは、幼い頃に姉とさんざん喧嘩した経験もあってだろうか。2020年には第一子を儲け、現在、子育ての真っ最中でもある。子育てを始めてから、仕事と両立するには誰かに頼らないとやっていけないと実感し、《これから子育てが始まる人にも、どんどん頼った方がいいよと伝えています》という（『ESSE』2025年4月号）。

「仕事大好き」と公言する一方で…

「仕事大好き」と公言する一方で、乗馬、ゴルフ、ピラティスなど趣味も多い。ゴルフはこの20年のあいだにやってはやめるというのを繰り返していたものの、最近になって周囲で始める人が増えてきたので再開し、ハマっているらしい（『サンデー毎日』2024年4月21日号）。

独身時代は毎朝起きてから何をするか決めるタイプだったが、子供が生まれてからは、撮影スケジュールが配られると同時にスケジュールアプリに入力して、何事も先に予定を立てるようになったという（「ESSE online」2024年5月21日配信）。そんなふうにやりくりしながら、仕事に子育てに忙しいなかでも、自分の時間もキープしているのだろう。生活や趣味を通じてさまざまな経験を重ねるなか40代を迎え、木南晴夏はますます俳優として存在感を増していきそうな予感を抱かせる。

