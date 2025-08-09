8日夜、由利本荘市に相次いで記録的短時間大雨情報が発表され、局地的に猛烈な雨が降りました。由利本荘市内では住宅や学校で浸水被害が確認されています。



水をかき分けて進む、車。昨夜、由利本荘市で撮影された映像です。



気象庁は8日夜、由利本荘市北部付近に記録的短時間大雨情報を2度、発表しました。由利本荘市中心部では午後10時17分までの1時間に観測史上最大となる117.5ミリの雨を観測しています。





一夜明けた、由利本荘市中心部。市によりますと住宅の床上浸水が2棟、床下浸水が18棟確認されたほか、西目中学校などでも浸水被害がありました。こちらの住宅では床上5センチほどの高さまで浸水しました。住民「熟睡してて起きてトイレに行こうとベッドから降りたらベチャっと、あらっと思って、そしたら全部床上上がってて」近くに住む人も。住民「これが満杯になると、ここ内水氾濫で行けなくなって、ここはもう完全に水没」こちらでは住宅への被害は免れたものの、車庫が10センチほど水に浸かったといいます。住民「あれだけの雨だと、雨と雷な、まぁここさだけ集中して雨雲あったらしいって話はさっき聞いたったけど」これまでにけが人の情報は入っていません。由利本荘市では被害に遭った市民へ支援などについて周知していくことにしています。