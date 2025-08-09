YouTubeチャンネルの登録者数67万人超を誇る夫婦クリエイター・りゅなりさ。妻のりさが妊娠したことを報告した動画は100万回以上再生され、多くのファンから祝福の声が寄せられた。

幸せ絶頂の2人だが、夫・りゅなが生理中のりさの気持ちを理解できず、意図せぬ“失言”をしてしまったこともあったという。夫婦に話を聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）



夫婦クリエイターのりゅなりさ

◆◆◆

昔から生理不順に悩まされていた

--りささんは、10代の頃から生理不順があったそうですね。

りさ 生理が1、2週間遅れることがよくあって、ひどいときは1カ月くらい遅れることもあったんです。少し無茶なダイエットもしていて、食事は1日1回、朝か昼に野菜を食べて終わりとか、偏食で不規則な生活でした。

（レディースクリニックの）先生に相談したら、「すぐに妊娠を望む予定がないなら、ピルを飲んで生理を安定させてはどうか」と言われて、しばらくピルを飲むことにしました。

--ピルについて、どんなイメージがありましたか？

りさ なんとなく名前は聞いたことがあったけど、生理の周期を整えるのかな、くらいの認識でした。私の周りで飲んでいる人もいなかったし、若干抵抗もあったけど、「先生が言っていることだから大丈夫だろう」と思って飲み始めました。

りゅなに「生理前でしょ？」と言われ…

--ピルを飲む前、生理前後での体と心の症状はいかがでしたか？

りさ 波はあったんですけど、数カ月に1回くらいPMSが酷くなる感じでした。鈍い痛みがずっと続いて、普段イライラしないようなことでも敏感になります。食欲が倍増して、甘いものばっかり食べちゃうときもありました。

PMS：月経前症候群。月経が始まる3日〜10日ほど前から身体的・精神的に現れる、不快感をもたらす様々な症状のこと。月経が始まると同時に改善する。

りゅな りさのピリピリしたオーラって、すぐわかるんですよ。気分を和まそうと思って「今、生理前でしょ？」みたいなことを言って、地雷を踏んでしまったことも何度かありました。

気持ちを理解してあげられなくて、生理痛ってどんな感じなんだろう？って、ぼんやり気にはなっていて。あるとき、千原ジュニアさんが「ピリオノイド」という、生理痛を疑似体験するVRデバイスを使っている動画を見て、僕もやってみようと思いました。

ボタンを押した瞬間「ウッ！」と…

--体験してみていかがでしたか？

りゅな 生理の印象がめちゃめちゃ変わりましたね！ ピリオノイドは痛みの強度が弱・中・強と3段階あるんですけど、「弱」でも今まで感じたことがない種類の痛みで、鈍痛がずっと続いて、すごく不快でした。

「中」になるとさらにパワーアップして、この痛さを感じながらだと、会議や大事な商談があっても集中できなそうだな、と。

「強」はボタンを押した瞬間「ウッ……！」と体を丸めてしまって、耐えきれなくて、すぐにボタンを止めちゃいました。りさは痛みに慣れてるって言うけど、僕はとてもとても……。「このタイミングで痛くなったらどうしよう」って、想像するだけでも不安だし。

りゅな 「生理だからイライラしてるんじゃない？」なんて、とても言えなくなりました。一度体験してみたら意識が変わる人も多いんじゃないかと、僕は思います。

今までは、りさと喧嘩したときに「どうして俺のことわかってくれないの？」って思う場面もあったんです。だけど、（ピリオノイドを体験してから）生理中に喧嘩になっても「今はここで言い合っても何も生まれないし、りさの体調をサポートした方がいいな」って思えるようになりましたね。

子どもに対する考え方が変わった

--夫婦で子どもについての話をするようになったとか。もともと子どもについてはどう考えていましたか？

りゅな 僕はもともとサラリーマンだったんですけど、りさと出会った頃は、給料も全然上がらないし、2人で生活することになってからも金銭的に余裕がなくて、子どもなんて夢物語って思ってたんです。でも、少しずつ給料も安定してきて、りさと結婚が決まって。

子どもが欲しくて結婚したわけじゃなくて、りさとずっと一緒にいたいから結婚したんです。りさの子どもだから欲しいと思った。授かれたら嬉しいよねって思っていました。

りさ 私も、りゅなの子どもだから欲しいって思ったんです。30歳くらいまでにできたらいいね、って感じで。

2024年の9月に結婚式を挙げることが決まっていたので、妊娠も、結婚式が終わった後かなって2人で話していましたが、今後の妊娠も考えて今まで服用していたピルを一旦やめることにしたんです。

ピルをやめて、最初の方は生理がちゃんと来たんですけど、少ししたら自然に来なくなってしまって。妊娠の可能性も考えて検査薬も使ったんですけど、陰性だったので、婦人科で診てもらうことになりました。

〈「妊娠できないのは私のせい」と自分を責めたことも…不妊症に悩んだ20代夫婦クリエイターが紆余曲折を経て“奇跡のタイミング”での妊娠にたどり着くまで〉へ続く

（松永 怜）