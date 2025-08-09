〈「いま、生理前でしょ？」妻への“大失言”から一転して…20代夫婦クリエイター「りゅなりさ」のりゅなが“気持ちを察せる夫”に変われたワケ〉から続く

YouTubeチャンネル登録者数67万人超を誇る夫婦クリエイター・りゅなりさ。今年3月、妻のりさが妊娠したことを報告した動画は100万回以上再生され、多くのファンから祝福の声が寄せられた。

【画像】「世界一可愛い妊婦さん」「ビジュ爆発してる」と話題を呼んだりゅなりさのマタニティーフォトを一気に見る

しかし、病院で「排卵しにくい体質」と診断されるなど、妊娠に至るまでには紆余曲折があったという。りゅなりさ夫婦に話を聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）



夫婦クリエイターのりゅなりさ

◆◆◆

検査を受けるのがしんどくなって…

--妊娠に向けていくつか検査もされたのでしょうか？

りさ 採血や超音波とかいろいろ調べてもらって、何度も検査をしたんです。でも、検査を続けていくうちに、だんだん病院に行くことが精神的にしんどく感じるようになってしまって。

なかなか病院に行く気になれないときには、りゅなに「りさの体が心配だから、ちゃんと病院で診てもらおうよ」と励ましてもらえたこともありました。

それでも気持ちが疲れてくると、「自分の体が健康だったら、こんなことにならなかったのかな。あのとき不規則な生活をしたのが良くなかったのかな」って、自分を責めるようなときもあって。

検査結果を聞いて号泣

--検査の結果、どのような診断になったのでしょうか？

りさ 「プロラクチン」「テストステロン」というふたつのホルモンの値が高くて、「多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）」の疑いがあると言われたんです。今まで聞いたことが無いようなホルモンや病気の名前が出てきて、とても落ち込みました。

先生から排卵しにくい体質と説明されて、さすがにショックで泣いちゃって。りゅなに伝えるときも、申し訳ない気持ちでいっぱいでしたね。

プロラクチン：主に脳下垂体前葉から分泌されるタンパク質のホルモン。プロラクチンが分泌されると乳腺の発育、乳汁の産生と分泌が促される。過剰分泌されると、排卵障害や月経不順、不妊の原因になることもある。



テストステロン：男性ホルモンの一つ。女性にもテストステロンが分泌されているが、過剰な場合は排卵障害の原因になる。



多嚢胞性卵巣症候群：卵巣で通常より男性ホルモンが多く分泌され、卵胞の成熟に時間がかかり排卵しにくくなる病気。月経周期が長くなったり、不規則になったりするなどの月経異常が引き起こされる。

りゅなの答えは「十分幸せ」

--りゅなさんは、りささんから結果を告げられてどう思いましたか？

りゅな 僕はりさと2人でいられるだけで十分幸せだし、その気持ちはずっと変わらないと何度も伝えました。（子どもを）授かれたらいいけど、愛犬と一緒に楽しく過ごすのもいいんじゃないかって、本当に思っていたんです。りさが申し訳なさそうな顔をしているのを見るのも辛かったし、とにかく自分を責めないでほしかったですね。

りさ りゅながいつも励ましてくれたので、かなり救われたと思います。確かに、多嚢胞性卵巣症候群を患った人が初めて妊娠・出産する確率は、罹患していない人に比べて最大20％くらい低いとは聞いたけど、絶対無理なわけじゃないし、諦めなくてもいいかなって。ずっと病気のことばかり考えているわけではなく、動画の撮影をしたり、検査の後は美味しいものを食べに行ったり。

りゅな うまく気分転換もしながら過ごすようにしてたよね。

--多嚢胞性卵巣症候群と診断がついた、りささん。しかし、その後、新たな検査も進めているときに妊娠が発覚しました。今年の3月に妊娠が発覚したことを公表されましたが、妊娠が分かった時の状況について教えて頂けますか？

1人でトイレに駆け込んだら…

りゅな 2人で飼っていたワンちゃんが亡くなって、お葬式と火葬をしに行ったんです。その帰りの車で、急にりさが「薬局に寄りたい」と言い出して。「なんでこのタイミングで？」って思ったんですけど、「どうしても行きたい」って。

りさ 自分でもよくわからないんですけど、なぜか急に妊娠検査薬を買いたくなったんです。火葬が終わって、夜、「日付が変わる前に検査しなきゃ！」って思ったんですよね。12月にクリニックに行って診てもらった時は妊娠してるなんて言われていなかったし、今回も何も無いだろうとは思ったんですけど、どうしてもその日のうちに検査をしたくなって。

家に着いてから、愛犬の遺品を整理していたんですけど、りゅなに（検査することを）言うと「今はやめときな」って言われるだろうから、1人でトイレに駆け込んで。そしたら陽性でした。

りゅな びっくりしたよね……！ りさがトイレから出てきて、「これ……！」って見せられて。

りさ このタイミングでそんなことある？ って思いました。2人ともどんな感情かわからないくらい涙が溢れて……。

りゅな 言葉にならなかったよね。

--ご懐妊、本当におめでとうございます！ 今は出産に向けて着々と準備を進めているところかと思いますが、改めて、妊娠に至るまでの過程を振り返ってどう思いますか？

りゅな 奇跡的に子どもを授かることができて、良かったと思います。りさの気持ちや体の負担も大きかったと思うし、ゴールが見えない中で2人で話し合って、その都度絆も強くなったと思うし。

あと、僕たちはブライダルチェックを受けずに結婚したんですけど、もし結婚して子どもを望むなら、早いうちにチェックしておけば、そのぶん準備も進められるだろうな、とも思いました。

りさ 私は、婦人科に行くのが憂鬱な時もあったんですけど、そもそも婦人科に行くことがハードルが高いと感じる人もいると思います。

（生理や妊娠の話は）センシティブな内容だし、こうした話をするかどうかは迷ったんですけど、たとえ1人でも、誰かのためになれたらいいなと思って、YouTubeチャンネルで発信することにしました。

いつも寄り添ってくれたりゅなには、本当に感謝しているし、出産まで体を大事にしながら、楽しく過ごせたらいいなと思っています！

（松永 怜）