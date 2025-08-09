¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¤Î¶¯¤ß¤Ï¡È¿»Æ©ÎÏ¡É¤Ë¤¢¤ê¡¡¡Ø¥¨¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡Ù¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿ÎäÅ°¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²¹¤«¤ß
¡¡Netflix¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡§ÊÛ¸î»Î¤òÌ´¸«¤ëÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÁÊ¾ÙÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¡ÈÊÛ¸î»Î¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¥¹¥Èー¥êー¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤¿Í¥½¨¤ÊÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¤¬±é¤¸¤ë¥½¥¯¥Õ¥ó¤Ï¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¤À¤¬¿ÍÅö¤¿¤ê¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¯¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥º¥Ð¥º¥Ð¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤¢¤Þ¤ê¹¥¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»Å»ö¤ÏÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¡¢ÁÊ¾Ù¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Éô½ð¤À¤¬¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¥Ò¥ç¥ß¥ó¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤ÎÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¤Ïº£¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£»þÂå·à¡Ø»°½Æ»Î¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¤Ø¥¤¥ó¡¢¥ä¥ó¡¦¥É¥ó¥°¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤»Ò¤ò±é¤¸¡¢¡Ø·¯¤ò°¦¤·¤¿»þ´Ö～¥ï¥¿¥·¤È¥«¥ì¤ÎÎø°¦Çò½ñ¡Ù¤Ç¤ÏÍÄÆëÀ÷¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëµÒ¼¼¾èÌ³°÷¡¢¡ØSweet Home －²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾－¡Ù¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¡Ø·ëº§Çò½ñ¡Ù¤Ç¤Ï·ëº§Á°¤ËÎø¿Í¤È¤Ö¤Ä¤«¤ëÃËÀ¤òÅù¿ÈÂç¤Ë±é¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥¤¡¦¥É¥¥¥Ê¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥É¥¥¥Ê¡Ê¥Ú¡¦¥¹¥¸¡Ë¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤Ê½Ð±é»þ´Ö¤Ê¤¬¤éÇ»¤¤Â¸ºß´¶¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤Î¥Ø¥ê¤Ø ～¼æ¤«¤ì¤æ¤¯°¦¤ÎÈâ～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²òÎ¥ÀÆ±°ì¾É¤ò´µ¤¦¥Ø¥ê¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤Î¸µÈà¤ÇÆ±Î½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÌò¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤æ¤¨¤Î¶ìÇº¤ò¸«¤»¡¢¿·¤¿¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Î¥·ー¥º¥ó2¤È3¤Ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò´µ¤¦Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë´í¸±¤Ê¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿²è²È¤ò±é¤¸¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï»à¤Ë¤«¤±¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÌ¼¤ËÊì¿Æ¿´¤òÊú¤¯¥Ô¥ó¥¯¥¬ー¥É¤Î¥Î¥¦¥ë¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥®¥å¥è¥ó¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£¥·ー¥º¥ó2¤«¤é3¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÏÊª¸ì¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¹¬¤»¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬µß¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡Ìµ°¦ÁÛ¤ÊÃË¤â¡¢Ã¯¤â¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¿ËÞ¤ÊÃË¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤äµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ê¤É¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¿¦¶È¤âÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¡£Í¥¤·¤µ¤â¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈà¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤âÊÑ¿È¤Ç¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¿»Æ©ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ø¥¨¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡§ÊÛ¸î»Î¤òÌ´¸«¤ëÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¡Ù¤Çº£²ó±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤Ç¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìµ°¦ÁÛ¤À¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð½÷À¤È°¦¸¤¥Ï¥Ã¥·¥å¤Èµº¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò´ÑÊÖ¤¹¥½¥¯¥Õ¥ó¡£Ëè½µ¶âÍË¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤À¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤ë»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤ÏÉ½¾ð¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¡¦¥¸¥Ì¥¯¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¡¢¤É¤³¤«¿´¤Î½Å¤µ¤òÉº¤ï¤»¤ë¥ªー¥é¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¤¤À¥½¥¯¥Õ¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÛ©¤¯¡Ö¿´¤Î±ü¤Ï²¹¤«¤¤¿Í¡×¤é¤·¤¤¡£°ÍÍê¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿·¿Í¤Ë¸«¤»¤ë·øÊª¤µ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿Í´ÖÌ£¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Èà¤Ï¡¢¡ÈµëÎÁÅ¥ËÀ¡É¤Ê¤ÉÉÔÅö¤ËÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÀµÏÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Ã¯¤òÅ¨¤Ë¤·¤è¤¦¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÏËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶¯¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éÈà¤ÎËÜÍè¤Î´é¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¥Ò¥ç¥ß¥ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤À¡£Èà½÷¤ÏÌ¾ÌçÂç³Ø¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤Û¤É¤Î½¨ºÍ¤À¤¬½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉþÁõ¤ËÀ¶·é´¶¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÈÊóÏ¢Áê¡É¤ò¤»¤º¤ËÆÈÃÇ¤ÇÆ°¤¤¤¿¤ê¤ÈºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¥½¥¯¥Õ¥ó¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤ÎÃå´ãÅÀ¤ÏÂ¾¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥½¥¯¥Õ¥ó¤â¼¡Âè¤ËÈà½÷¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¯¥Õ¥ó¤È¥Ò¥ç¥ß¥ó¤¬°ì½ï¤ËÌë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¹ÈÃã¤ò°û¤ß¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥½¥¯¥Õ¥ó¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¸«¼Î¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤Ï¤¿¤À¤ÎÇö¾ð¼Ô¤À¡×¤È¸À¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¤Ã¤È¤³¤Î2¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤È¿Í´Ö¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤ÎËÜ¼Á¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥ç¥ß¥ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡È°¦¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤ÀÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤«¤éËè½µ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÊ¸¡á°ËÆ£ËüÌïÇµ¡Ë