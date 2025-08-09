◇女子ゴルフツアー 北海道meijiカップ 第2日（2025年8月9日 北海道 札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）

第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、前週AIG全英女子オープンでメジャー初優勝を飾った山下美夢有（24＝花王）は第1、第2ラウンドとも70で回り、通算4アンダーの15位となった。首位と5打差で最終日を迎える。

「もうちょっと伸ばしたかった。ショットが狙いたい方向に打てていないので、バーディーチャンスが少なかった」。山下は少し残念そうに話した。

長い1日だった。第1ラウンドの13番から再開。残り6ホールを2バーディー、1ボギーで回り70の12位でホールアウト。第2ラウンドは4バーディー、2ボギーでスコアを2つ伸ばした。

想定外のアクシデントに見舞われた。8番パー4では第2打がピンを直撃。大きく跳ね返ってバーディーを奪えなかったが、スーパーショットで観客のどよめきを誘い「いいショットだったのでしょうがない」と苦笑いで振り返った。

11番パー4では、フェアウエーからの第2打が右サイドの木に当たり真下のラフに落下。グリーン方向に打ち出した第3打が今度は枝に当たってグリーンに届かず、ボギーを喫し「（第2打は）ショット自体は良かったけど、狙う方向をミスった。もうちょっと左サイドを狙えば良かった」と悔やんだ。

不運も重なり満足できるラウンドではなかった。それでも18番パー5で残り94ヤードの第3打を48度のウエッジで1・5メートルにつけてバーディーフィニッシュ。メジャーチャンピオンの意地を見せた。

日米両ツアーをまたぐ2週連続優勝の快挙達成は5打差逆転が条件となる。「予選通過はできたけど、もったいないボギーも打っているし、あまり良くない。最終日は伸ばせるだけ伸ばしたい」と猛チャージを誓った。