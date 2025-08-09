【ワシントン＝阿部真司、キーウ＝蒔田一彦】米国のトランプ大統領は８日、自身のＳＮＳで、ロシアのプーチン大統領と１５日に米アラスカ州で会談すると発表した。

米露首脳の対面会談は２０２１年６月以来で、ロシアがウクライナ侵略を開始した２２年２月以降では初めて。停戦や和平に向けた譲歩を引き出せるかどうかが焦点だ。

トランプ氏は８日、ホワイトハウスで記者団に、検討している停戦案について「ロシアとウクライナ双方の利益になるよう、土地の交換を行うことになるだろう」と明らかにした。ただ、「非常に複雑だ」とも述べ、協議が難航する可能性にも言及した。

複数の米メディアは、ロシアがウクライナに領土の割譲を含む大幅な譲歩を求める停戦条件を提案していると報じている。

トランプ氏はウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領について、停戦に関する合意文書を念頭に、「署名する準備を進めないといけない。彼はそのために懸命に働いていると思う」と語った。

ゼレンスキー氏は９日、ＳＮＳに投稿した国民向けのビデオ演説で「ウクライナ国民は占領者に自らの国土を譲渡することはない」と述べ、領土面で譲歩しない姿勢を改めて強調した。

トランプ氏は、８日までにロシアが停戦に応じなければ、露産エネルギーなどを購入する第三国に「２次関税」を課すとしていた。政権は６日、２次関税としてインドに追加関税を課すと表明したが、期限となる８日に新たな措置の発表はなかった。

タス通信によると、ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官は首脳会談について、「ウクライナ危機の長期的な平和的解決のための選択肢について議論することに集中するだろう」と記者団に語った。