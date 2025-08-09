◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー１勝の１９歳ルーキー・入谷響（加賀電子）は２位で出て３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算６アンダーで首位と３打差の３位につけた。

８日の第１Ｒは、最終１８番の第２打がグリーン右手前の木の上に打ち込んだ直後、悪天候のため競技中断のホーンが鳴った。高さ約３メートルの枝の間に挟まった自身のボールは、一夜明けたこの日の朝には木の下に落ちていた。

入谷はアンプレアブルを宣言。木の真下から２クラブ以内か、後方線上にドロップする選択肢があった中で「真下はつま先下がりのとんでもないライだったので無理だろうなと思って、後方線上に下がった」。後方のラフにドロップし、残り１３０ヤードから放った第４打はピン左手前５０センチにピタリと寄せ、パーとした。

自分のボールはどうなったのか―。モヤモヤした思いで一夜を過ごしたかと思いきや「全然、寝られました。爆睡でした」と入谷。前夜は夜８時に就寝し、この日は早朝４時に起床して早朝７時のスタートに備えたという。

朝一番のスーパーショットに「まぁまぁかな。なかなかできることじゃないので良かったかな」と笑顔。「昨日あのまま流れでやってたらたぶん失敗して、ボギーになってた。逆に１回中断に入って終わり、『ボギーでいいわ』と切り替えができた分、下手に『パーでしのがなきゃ』という意識はなくスムーズにできた」と好結果につながった。

第２Ｒは８番でボギーが先行したが、９番パー５でバウンスバック。最終１８番は残り６６ヤードの第３打をピン奥２メートルにつけ、バーディーで締めた。トップと３打差で迎える最終日へ「パー５でどれだけ取れるか。グリーンが小さいので、センター狙いで、どう攻めていけるかだと思う」。６月のニチレイレディス以来の２勝目を見据えた。