ÀÐÇË¼óÁê¡¡¼«Ì±Áí²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤âÈ¯¸Àµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¢ª±þ¤¸¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡¡ÆÍÁ³¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¡×¤¬µÄÂê¤Ë¡¡ÀÄ»³µÄ°÷ÌÀ¤«¤¹¡ÖÁíÍý¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔËþ¤½¤¦¡×¡¡ÆÉ¥Æ¥ì¡Ö£ô£å£î¡¥¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢£¸Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÄ»³ÈËÀ²µÄ°÷¤¬¡¢Æ±Æü¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢Áí²ñ¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÁíºÛ¥ê¥³¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ëÎ×»þÁíºÛÁª¤¬µÄÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬ÅÞÂ§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¼Â»ÜÀ§Èó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí²ñ¤Ç³ÆµÄ°÷¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Ìó£±»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÍÂ¼¼£»ÒÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñÄ¹¤¬¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤ÎÀ§Èó¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤òÄóµ¯¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÀÐÇËÁíÍýÁíºÛ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔËþ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»×¤ï¤ÌÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÍÂ¼Î¾±¡µÄ°÷²ñÄ¹¤Ï¸øÊ¿¤ò´ü¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢È¯¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢È¯¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È²¿ÅÙ¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤ÏÈ¯¸À¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼êµÄ°÷¤«¤é¤â¡ÖÁíÍý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡Ö´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤À¡¢À¯¼£¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¡ÊÎ×»þÁíºÛÁª¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£