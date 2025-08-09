【長崎 原爆の日】音楽ライブや被爆体験の朗読などを通して“平和”について考える「忘れないプロジェクト」《長崎》
黙祷をささげる人や、道端に咲いた花など。
会場に並ぶ写真パネルは、長崎の上空で原爆が炸裂した時刻、8月9日午前11時2分に撮影されたものです。
16年前から続いている「忘れないプロジェクト」。
SNSなどを通じて国内外に呼びかけ、毎年、写真展を開いています。
プロジェクトを企画した被爆者の小川 忠義さんとお孫さんの長門 百音さんです。
（寺田 美穂アナウンサー）
「どんな思いでこの活動を続けてきましたか？」
（小川 忠義さん）
「長崎の原爆の日8月9日を風化させないようにという思いで今まで続けてきております。」
（寺田 美穂アナウンサー）
「お孫さんの百音さんも高校生のときから？活動に参加しているそうですね？」
（長門 百音さん）
「小学校、中学校と比べると登校日が減ったりして、平和活動の機会が減ったように感じました。
このプロジェクトのお手伝いをすることが、考えるいい機会になっています。」
被爆80年の節目の今年。この「忘れないプロジェクト」が多くの人が携わるイベントとなりました。
音楽ライブや被爆体験の朗読。平和をテーマにした演劇など。
広島出身で被爆3世のシンガーソングライターHIPPYさんなどが参加し、多くの人が平和について考える時間となりました。
※くわしくは動画をご覧ください