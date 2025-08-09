俳優の芳根京子さんが、俳優・歌手の生田絵梨花さんとのピアノ連弾を完奏。自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 芳根京子＆生田絵梨花 】ピアノ連弾「いくちゃんとかくれんぼ」笑いを堪えて完奏拍手 フォロワー感嘆「仲良し・可愛い・大好き」





芳根さんと生田さんは、ともにシンプルな白のＴシャツを着て、自然な姿でピアノの前に座り、レンズに正対して几帳面に一礼。芳根さんが「んっ」と小さくうなずいて気持ちをまとめてから、二人してピアノに向かいます。









息を合わせて弾き始める芳根さんと生田さん。芳根さんが主旋律、生田さんがベースを務めていて、生田さんの持ち歌「かくれんぼ」のサビ部分を演奏し始めます。







芳根さんは「早く見つけて欲しくて」のあたりでちょっと指を外してしまいます。思わず笑ってしまいそうになる二人ですが、笑顔のまま笑いをぐっと堪えて鍵盤を追いかけます。















サビ部分を弾き終えて指を止め、二人でタイミングを合わせて鍵盤から指を上げ、またレンズに正対して、几帳面に終わりの一礼をすると、緊張が外れて生田さんは「いけた！」と思わず拍手。芳根さんも喜びの笑顔を見せています。













フォロワーからは「だいすきな子たちがなかよし」「ただただ可愛い」「笑顔が素敵すぎ」「ずっと見てたい」「最後キリッと顔するの笑っちゃった」「演奏後の生田さんのドヤ顔が良い」「反則やん」「幸せな空間」「先生と連弾してる子供みたい」など、ムズキュンな感想が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】