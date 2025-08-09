【ゴジュウジャー】第25話「ド根性警察、晴れ渡る！」あらすじ 寺坂頼我＆高岩成二が熱すぎる同時変身
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第25話「ド根性警察、晴れ渡る！」が10日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第25話「ド根性警察、晴れ渡る！」予告
青春ノーワンを倒してやっと外に出られる…と思いきや、今度はド根性ノーワンによって、慧海学園が“ド根性監獄”になった。ゴジュウジャーたちは、ド根性監獄の苦しい試練に挑むことに。そこへ、なんとクオン（カルマ）まで現れ…？
そのころ、一輝（寺坂頼我）は、自分がノーワンの手助けをしていたことや、見下していた晩堂深也（高岩成二）が学園を守るべく1人で戦っていたことに気づき、落ち込んで動けずにいた…。そんな一輝に吠（冬野心央）は、「負け犬がなんだ、根性見せろ！」と叫び…。はたして、学園に真の平和は訪れるのか？
