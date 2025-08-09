阪神22歳ロマン砲の再昇格にX反応 チームが抱える「6番問題」解消につながるか「今度こそ、頼むで！」
前川は今季3度目の昇格となった(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
阪神は8月9日の公示で前川右京、ジョン・デュプランティエ、原口文仁が昇格、かわって長坂拳弥、島田海吏が抹消となった。
開幕戦を「6番・左翼」で先発した前川はこれで今季3度目の昇格となる。
7月21日に抹消されて以来、8月3日のウエスタン・リーグ、オリックス戦（SGL）では満塁本塁打を含む4安打を放つなど大暴れとなっていた。
チームにとっては懸案の「6番打者」問題の解決につながるかも注目される。
最近では大山悠輔、森下翔太など夏場の戦いを迎えて主力に積極的休養を与えるなど、選手のコンディションを整えながら、試合を戦っている。
その中で主砲、佐藤輝明はすでに30号をマークと無双状態に突入しているが、下位打線の構築は課題となっていることで、勝負強さで知られる若虎が今回の昇格でどんな姿を見せるかも、注目されている。
前川の昇格をめぐってはXなどSNS上でもファンの間からも「今度こそ、頼むで！」「とにかく打って！」「打撃でアピールしてほしい」など応援の声が続々と上がっている。
1軍完走となった昨季は116試合に出場、打率.269、4本塁打、42打点と飛躍のシーズンとなった。迎えた今季はここまで60試合に出場、開幕直後は好調な時期もあったが、5月の打率が.093と急降下。シーズンを通しても打率.231、0本塁打、9打点とやや寂しい成績となっている。
左翼をめぐっては7日の中日戦で4年目捕手の中川勇斗もプロ初アーチをかけるなど、イキのいい若虎も出てきている。
まずは3度目の正直となった今回の昇格で”一発回答”の豪快なアーチを期待したいところだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］