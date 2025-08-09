阪神22歳ロマン砲の再昇格にX反応　チームが抱える「6番問題」解消につながるか「今度こそ、頼むで！」

前川は今季3度目の昇格となった(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

阪神は8月9日の公示で前川右京、ジョン・デュプランティエ、原口文仁が昇格、かわって長坂拳弥、島田海吏が抹消となった。

開幕戦を「6番・左翼」で先発した前川はこれで今季3度目の昇格となる。

7月21日に抹消されて以来、8月3日のウエスタン・リーグ、オリックス戦（SGL）では満塁本塁打を含む4安打を放つなど大暴れとなっていた。

チームにとっては懸案の「6番打者」問題の解決につながるかも注目される。

最近では大山悠輔、森下翔太など夏場の戦いを迎えて主力に積極的休養を与えるなど、選手のコンディションを整えながら、試合を戦っている。

その中で主砲、佐藤輝明はすでに30号をマークと無双状態に突入しているが、下位打線の構築は課題となっていることで、勝負強さで知られる若虎が今回の昇格でどんな姿を見せるかも、注目されている。

前川の昇格をめぐってはXなどSNS上でもファンの間からも「今度こそ、頼むで！」「とにかく打って！」「打撃でアピールしてほしい」など応援の声が続々と上がっている。