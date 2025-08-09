「ソフトバンク４−１日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）

日本ハムは首位・ソフトバンクとの直接対決初戦を落として２連敗。ゲーム差は２に広がり、貯金２１となった。先発の加藤貴は制球が甘く、今季最短となる４回途中４失点ＫＯで５敗目。打線も元気なく４安打１得点に終わった。

試合後、新庄監督は２連敗となった加藤について「１試合で甘いボールはたくさんあると思うんですけど、それがファールになるか、前に飛ばされるか。キレの問題だったり、打者のタイミングの外し方とか、ワンパターンではちょっと厳しいですね。ちょっと工夫、投球フォームで狂わせるような、それがないと厳しい。今後は」と、厳しい表情で語った。交代のタイミングについても「打たれそうな気がしたので。きょうのボールみたら」と説明した。有原に封じ込められた打線についても「今日は（話すことが）ないね。今日は４安打で、作戦も使えないし」と、振り返った。

１０日はソフトバンクはモイネロが先発予定。「この１週間はあんまり点が取れないという想像ができている中で、守り勝ちしていきましょうという話はしていた。明日もそんなに点はとれない。守備から勝っていきます」と、前を向いた。