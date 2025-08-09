Instagramアカウント「kota._.1226」に投稿されたのは、散歩中に「いるはずのない」お姉ちゃんとすれ違った時の大型犬の様子。

大型犬は愛にあふれる反応をしたようで…？思わずキュンとしてしまう動画は6万2000回再生を突破し、「感動！！」「声かけてないのに」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中の大型犬が『いるはずのないお姉ちゃんとすれ違ったら気付くのか？』検証したら】

嬉しいサプライズ

お父さんと散歩を楽しんでいるのは、ゴールデンレトリバーの男の子「航太」くん。お父さんの隣をゆっくりと歩きながら、散歩を満喫しているようです。

この日はお姉ちゃんが帰省していたそうで、散歩中にサプライズで航太くんとすれ違ってみることに。いざ、実験がスタートです！

お姉ちゃんを発見！

近くまでやって来ても、最初は全く気が付く素振りがなかった航太くん。しかし、すれ違って何歩か歩いたところで、航太くんは異変を感じた様子。

「ん？」と思ったのか、航太くんは立ち止まって後ろを振り返ります。すると、すぐに彼氏さんと帰ってきていたお姉ちゃんを発見し、とっても嬉しそうに走っていきます。

あふれる愛情

喜びのあまりお姉ちゃんに飛びつき、彼氏さんにもナデナデしてもらう航太くん。「なんでいるの！？」とばかりに2人に突進し、愛情たっぷりのリアクションを見せてくれたんだとか。

サプライズでも、声をかけずとも、懐かしい匂いからかすぐにお姉ちゃんに気が付いた航太くん。「会いたかったぜー！」の気持ちが全開のお出迎えを見せてくれた航太くんなのでした。

投稿には「感動！！」「声かけてないのに」「テンション爆上がりだねー」「可愛いよね、ほんとに」「ほんと愛おしすぎる」「やっぱわかるんだねー」といったコメントが寄せられています。

