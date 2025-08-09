29ºÐÂç¶¶Í´µª¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ¯´ÖMVP¸õÊä¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ë¡ª¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ï³Î¼Â¡×
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë±Ñ2Éô¥ê¡¼¥°¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ºòµ¨¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤òÍÊ¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤é¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÄÏ¤ß¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÂç¶¶Í´µª¤Ï²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Ãæ±ûÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÂç¶¶¤Ï¸½ºß29ºÐ¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë28ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç9¥´¡¼¥ë¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ØLancashire Telegraph¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥·¡¼¥º¥óÍ½ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¶¶¤Ï¥Á¡¼¥àÇ¯´ÖMVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¸õÊä¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Î½é¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î³èÌö¤È¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¿ÍÊÁ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÍèÇ¯¡Ë4·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬MVP¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦¡Ë¸õÊä¤ÏÂç¶¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Èà¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¸ª±Û¤·¤ËÁÀ¤¦¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÂÎ³Ê¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÎÏ¤â¤¢¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï15¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
Âç¶¶¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ç¼çÌòµé¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹¶·â¿Ø¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤ò11¡Á14°Ì¤È²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢9Æü¤Î³«ËëÀï¤ÇWBA¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£