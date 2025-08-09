津田健次郎、“娘”と海辺でほほ笑む2ショット「めっちゃいい写真」「本当の親子のよう」 ドラマ『19番目のカルテ』オフショに反響
松本潤が主演を務める、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSが9日までに更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「めっちゃいい写真」「本当の親子のよう」親子を演じた津田健次郎＆倉沢杏菜のオフ2ショット
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。主演の松本は、キャリア30年目にして自身初となる医師役に挑戦している。
7日の投稿では「父・堀田義和役 #津田健次郎 さんと娘・琴葉役 #倉沢杏菜 さんのオフショットをお届け」と、3日放送の第3話にゲスト出演した声優・俳優の津田健次郎と俳優・倉沢杏菜の海辺のシーンでの2ショット写真をアップ。
「思い出の海で並んで座る堀田親子」「綺麗な海が、爽やかな2人にピッタリ 笑顔もとっても素敵です」と役柄がにじみ出たような写真を紹介し、「どんなシーンだったかは、ぜひもう一度ご覧ください」と呼びかけた。
コメント欄には「素敵な親子」「本当の親子のような感じに見えました ここのシーン大好きです」「とっても素敵な親子関係で良きシーンでした」「スゴくいい家族だと、演技ですが思いました」「津田さんがすっかりパパの表情でほほ笑ましかったです」「めっちゃいい写真 杏菜ちゃん可愛い 津田さんカッコイイ」「爽やかなオフショットありがとうございます」などと、ドラマファンを中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「めっちゃいい写真」「本当の親子のよう」親子を演じた津田健次郎＆倉沢杏菜のオフ2ショット
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。主演の松本は、キャリア30年目にして自身初となる医師役に挑戦している。
「思い出の海で並んで座る堀田親子」「綺麗な海が、爽やかな2人にピッタリ 笑顔もとっても素敵です」と役柄がにじみ出たような写真を紹介し、「どんなシーンだったかは、ぜひもう一度ご覧ください」と呼びかけた。
コメント欄には「素敵な親子」「本当の親子のような感じに見えました ここのシーン大好きです」「とっても素敵な親子関係で良きシーンでした」「スゴくいい家族だと、演技ですが思いました」「津田さんがすっかりパパの表情でほほ笑ましかったです」「めっちゃいい写真 杏菜ちゃん可愛い 津田さんカッコイイ」「爽やかなオフショットありがとうございます」などと、ドラマファンを中心にさまざまな声が寄せられている。