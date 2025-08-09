「今日好き」参加JK、ウエスト見せタンクトップコーデ「へそピかっこいい」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が9日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインを披露したコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK、タンクトップからへそピ見せ
佐藤は「皆んなが沢山コメントくれて幸せ いつもありがとう」とファンへの感謝の気持ちを表現。黒のタンクトップにスカートを合わせ、美しいウエストラインとへそピアスを披露しながら、ダンスを踊る動画を投稿した。
この投稿に、ファンからは「こちらこそいつもありがとう」「へそピかっこいい」「スタイル良すぎ」「ウエスト綺麗」「可愛すぎる」「完璧すぎる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
