「お母さんの前で『原爆』て言うなぞ」16歳のとき長崎で被爆した母が初めて語ったのは91歳の時だった

ハハに起きた出来事や生き様を知ってほしい

現在96歳の森田富美子さんは、1945年8月9日、長崎の原爆投下で、爆心地に近い自宅で両親と弟3人を失いました。そんな富美子さんを娘の森田京子さんは、「ハハ」と呼びます。

「ハハが長崎で原爆にあったことは知っていました。家族を失ったことも知っていました。ですが、ハハが原爆について詳細を語ることもなかったので、私が様々な事実を知ったのはここ数年のことでした」

富美子さんが自らの体験について、語り始めたのは、今から5年前、2020年の８月９日のこと。長崎平和祈念式典での当時の首相の挨拶が広島のスピーチととほぼ同じで批判を集めたのです。まるで地名を変えただけのような挨拶に被爆者だけでなく、多くの人々が怒りを爆発。富美子さんもそのひとりでした。

「その出来事が、心の奥に仕舞い込んでいた『ハハの記憶』に火をつけたのだと思います」と京子さんは振り返ります。

当時91歳だった富美子さんはアカウントを持っていたツイッター（現・Ｘ）で、1945年8月9日の出来事や＃戦争反対、＃核兵器廃絶 といったメッセージを発信し始めました。

「気づくとフォロワーが毎日のように増え、現在では8.7万ものフォロワーの方から応援いただいています。取材も増えていく中で、私自身も聞いたことがなかったハハの記憶を知り、書き留めていました。いつかこのハハの記憶や生き様をカタチにしたいと思っていたものが、こういったカタチで本になりました」

6月4日、富美子さんと京子さんの思いが共著となって『わたくし96歳＃戦争反対』という著書になりました。そして、富美子さんと京子さんの想いは、多くの人の心を動かし、大きな反響を呼んでいます。

富美子さんの苦しい記憶の扉を開くのは娘であっても難しい場面が多かったといいます。それでも伝えたい、完成させたいと思った背景に何があったのでしょうか。前編では、著書から抜粋し、富美子さん自身が書いたあとがきをご紹介しました。後編では京子さんが書かれたあとがきを抜粋してお伝えします。

原爆について多くを語らなかったハハ

夏の朝だった。妹がまだ赤ちゃんだったので、私は３歳だったと思う。朝からテレビが神妙な雰囲気でどこかを映し出していた。新聞を広げていた父が急に立ち上がり、小声で私を廊下に呼んだ。そして言った。

「おかあさんの前で『げんばく』て言うなぞ」

私は大きく頷いた。今度は私の両腕をしっかり掴んだ。そしてまた小声で言った。「『げんばくて、なん？』て聞いてもいかんぞ」

「うん、わかった」

私は大きく頷いて答えた。テレビの前に戻ると黙祷が始まっていた。

父が私に向かって真剣な顔で何か言ったのは初めてだった。とても大切な約束をしたのだと思った。約束は、ずっと守った。

中学に上がった年の8月9日、店を夕方に閉め、家族全員で長崎市民プール前に行った。２つの花束を私が持ち、妹が水を持っていた。

「ここに、おかあさんの家があった」とハハが言い、大きい方の花束と水をお供えした。みんなで手を合わせた。

「次は、こっち」ハハが言い、すぐ横の簗橋に移動した。「１番目の弟はたぶんここで亡くなった」ハハはそう言うと、小学校１年生の弟に小さい方の花束を渡した。そして、浦上川に投げるよう言った。大役だと感じたのか、弟が頑張って投げた。花束がキレイに流れて行った。

それから毎年、8月9日にみんなでお参りに行くようになった。その頃には、私たちきょうだいも原爆がどういうものかを知っていたし、ハハの両親と３人の弟たちが原爆で亡くなったことも知っていた。ただ、それ以上のことは誰も聞かず、ハハも話すことはなかった。

原爆が投下された時、父は海軍で呉（広島県呉市）にいた。特攻隊として、特殊潜航艇の訓練を受けていた。8月6日、広島に原爆が投下され、翌７日、急遽、救護班として広島市内に入ったと、だいぶ後になってアニから聞いた。

３歳の時の父との約束を思い出した。あの日、テレビに映し出された広島の平和式典に、父の脳裏には目の当たりにした惨状が蘇り、３日後の９日、ハハに何が起きたかを思ったのだろう。「『げんばく』て言うなぞ」父も聞きたくない言葉だったのかも知れない。

父が8万5000人（※8月9日現在8.7万フォロワー）のＸフォロワーを持つ今のハハを見たら、どう思うだろう。「＃戦争反対」と朝晩訴えるハハに何を思うだろう。

ハハの「記憶」について深く考えた

ハハは面白い。ハハとの暮らしは毎日が楽しい。

「あなた、どうして、そんなに面白いの」

と、笑いながら言うと、

「私の何が面白い!?」

と言う。面白いから仕方がない。

しっかりしているが、間が抜けている。三日坊主だが、やると決めたら、しっかりやる。SNSをこんなに頑張るとは思わなかった。

そして、遂に本の出版が決まった。私がこれまで書き溜めておいたハハの戦争体験、被爆体験はかなりの量になっていた。それを元にハハが次の世代に残しておきたいこととして、自分自身と家族に起きたことを記憶にある限り、より詳細に語り、私が文章にしていくことになった。

しかし、それはハハ自身にとって思っていた以上の苦しみが伴った。「多くの人に言っておきたい。たとえ私一人の体験であっても、微力でも、これが戦争なのだと知っておいて欲しい」そう言いながらも、たびたび「もういい、もう聞かないで」と拒絶することがあった。

第一章では、当日ハハが移動した道のりと時間を正確にするため、地図を広げたり、日の出と日没の時間を調べたりした。すると、「いつまでその地図を開いたままにしておくつもり？ いい加減にしてくれないかな」と不機嫌極まりない顔で言うこともあった。

今、「記憶」について考えている。ハハの頭の中には日記のような本が並んだ本棚がある。そこには96年分の記憶がある。しかし、開いていい本と決して開かない本がある。記憶には、思い出そうとしても思い出せない、思い出すのに苦労するものがある。それが如何に楽しいものであっても。一方で、思い出したくなくて封じ込めてしまっている記憶もある。

ハハの体験を文章にしながら、この記憶はどこにあるのだろう、開いていいのか、それとも絶対に開くことができないのかと幾度も壁にぶつかり、幾度も考えた。私の質問に対して「そんなこと知らん」、そう答えても、数時間後、全く違う話でもするかのように、その話を始めることが度々あった。私が「これは記憶になし」と書き留めた（確認済みにした）ことでも、ある日突然、その話を始めたりした。一瞬何のことだかわからず黙って耳を傾ける。「それはもしかして、◯◯のこと？」と聞くと、「そう」とあっけらかんと話を続けた。

怒りや悲しみ、それらの感情が爆発寸前で閉じられたままの本がハハの頭の中にある。私はそれがどれかわからず、ピリピリした母の前で恐る恐る本棚から取り出していた。開いた途端、怒りが燃え上がる本があった。しかし、二度と開きたくないからこそ、もう一度開かなければならない。それを覚悟でハハはその本を頭の中で開き、「体験」を語り始めたはずだ。それをすると決めたのもハハ自身だ。それをしない限りハハの戦争も原爆もいつまでも「全てを語っていない」とハハ自身を苦しめる。

2023年のある時、仕事の合間にツイッター（現・Ｘ）を見た。何だか「戦争反対」ツイートがやたら並んでいる。何かあったのかなとスクロールしていくと、旗を振っているのはハハだった。

ハハの取材記事を見ると「インフルエンサー」と書いてある。だから、たまに、

「ちょっと、そこのインフルエンサー」

と呼んでみる。

「私はインフルエンザではない」

と返事がある。

国会の時期になると、仕事場の私に国会中継の中継LINEが届く。大リーグシーズンには、ドジャース中継、大相撲が始まると随時勝敗が。スマホとiPadのニュースサイトもこまめにチェックするから、最新ニュースもLINEしてくる。「ジャーナリストか」と言いたい。最近は運動施設にも通い、忙しくなっているため、昼間のジャーナリストは休みがちになるが、とにかくアンテナの張り方はすごい。だから面白い。

遅咲きのインフルエンサーだが、本人は「これからだ」とまだまだ先を目指している。だから私もハハ観察記録を続けないといけない。これからもっと面白いことが待っていそうだ。

