「ねえパパ…」6歳児、“潤滑スプレー缶”に対する鋭いひと言に4.7万いいね「大人も気づかない」【ママリ】

6歳男子「ねえパパ…」潤滑スプレーを見た子の気づきに4.7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

idler _SEMT KISK(@SEMT_KISK)さんの投稿です。子ども観察力や集中力に驚かされたことはありませんか？特に興味があることや好きなことに関しては、大人よりも真剣に集中して取り組んでいることがあるでしょう。





6歳の息子さんは、市販されている潤滑スプレーのラベルを見て、ある指摘をしたそう。言われるまで気づかなかったという大人が続出した指摘。いったい何に気づいたのでしょうか？

©︎SEMT_KISK

「ねぇパパ、これいくらスルスルになってもまわらないよね？」

…息子に指摘されるまで気にもしませんでした。

ゴムやプラスチックの滑りをよくする潤滑スプレー。そのラベルに描かれた3つの歯車に、違和感を持ったという息子さん。



パッと見ただけではわかりませんが、じっくりと見てみると3つの歯車が3つの点で接していて、いくら回そうとしても回らないことに気づくでしょう。言われてみれば本当にその通りですが、言われるまでは何の違和感もなく見ていた方が、ほとんどかと思います。



この投稿には「これは気づかなかった！」「まだ未就学とは、末恐ろしい」と、未就学児とは思えない観察力に驚く声が寄せられました。息子さんは機械の仕組みに興味があり、ブロックでさまざまなものを作って遊んでいるそう。興味がある分野だからこそ、じっくりと見て考えることができたのでしょうね。



子どもの力に驚かされるとともに、夢中になれることがある素晴らしさも感じられる、なんともすてきなエピソードでした。

「家族っていいなと思ったから」小5撮影の写真に15万いいね

ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿です。カメラを意識していない自然な姿の家族写真は、ありそうでなかなかありませんよね。子どもの成長の節目などで家族写真を撮ることはあっても、たいていカメラ目線でかしこまって撮影したものが多いのではないでしょうか。



ゴンゾウR4さんが、夫と4人の子どもの家族みんなで初詣に行った日のこと。4人が並んで歩いている光景を後ろから見た長男が「家族っていいな」と思って撮ったという写真がこちらです。

©R453374510

小5の長男（11）が

『家族っていいなと思ったから撮った』と

贈られてきた写真をご覧ください

パパとママが末っ子を持ち上げて、その様子を次男が見ている写真。みんなが手をつないでいて、絵に描いたような幸せ家族の写真ですね。後ろ姿だけでも、家族みんなが優しい笑顔になっていることが想像できます。



この投稿には「素敵な写真です」「小田和正さんの曲が流れてきそう」「何か賞が撮れそうな写真」などのリプライが寄せられていました。当たり前の日常こそが幸せだと気づかせてくれる写真だと、感動の声も上がっています。



何よりも長男が「家族っていいな」と思った気持ちが素敵で、胸を打たれますよね。きっとこの写真は、ゴンゾウR4さんご家族にとって宝物の1枚になったことでしょう。写真から家族の温かさが伝わってくる投稿でした。

2歳児がいる砂場に現れた小学生男子「ケーキ…これ？」続く展開に7千いいね

くるる( ᐛ 2y(@kuru88koru)さんの投稿です。子育て中、公園などで異年齢の子との関わりを、持ったことのある方もいるでしょう。



砂場で遊んでいた2歳の娘さんの元へ「何作ってるの？」と小学生の男児が2人来たそう。思わず身構えてしまいましたが、そこには子どもたちの優しい世界がありました。

©︎kuru88koru

砂場で遊んでたら小1ぐらいの男児二人組がやってきて、



👦「何作ってんのー？」

👧「けーき！」

👦「ケーキ…これ？」



(茶化されちゃうかな？)ってソワソワしてたら、



👦👦「おいしそー！ケーキおいしいもんねー！俺も好きー！」

って2人でニコニコしながら走り去ってった。

やさしい世界…！😭

公園で2歳の娘さんの元へ来た小学生。娘さんがケーキを作ったと聞くと「ケーキ…これ？」と一度聞き返してきました。このような展開は、ちょっとソワソワしますよね。



しかし次の瞬間、「おいしそー！」とニコニコしてくれたそう。ちょっとしたできごとですが、その場にいたみんなが幸せな気持ちになる言葉をかけてくれた小学生。娘さんもうれしかったでしょうね。



この投稿に「最高」や「世の中捨てたもんじゃない！」というリプライがついていました。親としてはわが子が心配で身構えた気持ちがわかりますが、こうしたうれしい展開になり心がホカホカしたことでしょう。



その場にいなかった読者も、子どもたちの優しい世界に癒やされ、心が温まるようなエピソードでしたね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）