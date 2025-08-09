【CITY THE ANIMATION】福山潤登壇のキャストトークつき特別上映イベント開催
現在放送中のTVアニメ『CITY THE ANIMATION』を映画館で楽しめる、キャストトークつき上映イベントの開催が決定した。
＞＞＞福山潤や『CITY THE ANIMATION』場面カットをチェック！（写真5点）
『CITY THE ANIMATION』は京都アニメーションが約6年ぶりに手掛ける新TVアニメシリーズ。原作はあらゐけいいちによる、ちょっと楽しい ”CITY” の住人たちを描いたガールズ・ラン・コメディだ。メインキャストを小松未可子、豊崎愛生、石川由依、入野自由、子安武人ら実力派声優陣が務め、かわいらしいキャラクターデザインと卓越した映像でアニメファンの注目を集めている。
現在#5まで放送されており、プライムビデオで配信中の本作だが、このたび光岳伸晃役の福山潤が出演する、トークパートつき特別上映イベントが、8月27日（水）に新宿ピカデリーで開催決定となった。
#4から#8までの5話に加えて、イベント後に放送される#9の一部映像もいち早く映画館で鑑賞できるとのこと。大スクリーンで映像を味わうことができる貴重な機会だ。
また、福山潤による劇団テカリダケに所属する大学生・光岳の演技は、これまで他のキャスト陣からもイベントなどの場でつねづね話題に挙げられてきたが、今回のイベントは福山が本作について語る初めての場となる。
どのようなトークが繰り広げられるのか、期待が高まる。
チケットは抽選申込が8月17日（日）まで受け付け中。放送中盤に差しかかり一層盛り上がりを見せる『CITYTHE ANIMATION』、プレミアムなこのイベントをお見逃しなく。
（C）あらゐけいいち・講談社／CITY THE ANIMATION 製作委員会
