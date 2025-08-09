比嘉愛未、夏休みを満喫するプライベートショットを大量公開「かわいすぎる」「久しぶりのオフの愛未ちゃん」
俳優の比嘉愛未（39）が8日、自身のインスタグラムを更新。夏を満喫するプライベートショットを公開した。
【写真】「久しぶりのオフの愛未ちゃん」夏休みで北海道旅行を満喫する比嘉愛未
「Summer vacation」とつづり、17枚の写真と1本の動画をアップ。北海道への旅行を明かし、旅先の自然豊かな風景や食べものなどを披露した。写真には、海をバックに笑顔を見せる比嘉や、自然をながめる比嘉の姿などが収められており、夏休み旅行でリフレッシュの時間を過ごしたことがうかがえる。
この投稿にファンからは「かわいすぎる」「久しぶりのオフの愛未ちゃんが見れた！」「たくさんありがとうございます！」「函館に来てたんですね」「素敵な夏休みで羨ましい」など、さまざまな声が寄せられている。
