¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¬Å·»È¤Ë¡Ä¹âÅçÎé»Òà¥¨¥ó¥¸¥§¥ëá¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÎé»ÒÅ·»È¤µ¤ó¡×¡Ö´°àú¤Ê¹½¿Þ¡×¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¸«»ö¤Ë±©¤¬¤Ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡¡à¶ËºÊ½÷Í¥á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÅçÎé»Ò(61)¤ÎàÅ·»È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²£ÉÍ¡ÁÀÖÎû´¤¤È»Ò¶¡¤Îº¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²£ÉÍ»¶ºö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¤ä¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÀÖÎû´¤¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡ÊÉÌÌ¤Ëà±©á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¹âÅç¤«¤é¸«»ö¤Ë±©¤¬¤Ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö´°àú¤Ê¹½¿Þ¡×¡ÖÎé»ÒÅ·»È¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î»þ¤Î´é¤Ï¡¢¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Í¡×¡Ö¤ª¡ÁÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï1988Ç¯¤Î¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³III¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤ªÄíÈÖ¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×(99~2005Ç¯)¤Ç¤Ï4ÂåÌÜà¶ËºÊá¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂç±ü¡ÁÂè°ì¾Ï¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢04Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£