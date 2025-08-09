¶ËºÊ¤¬Å·»È¤Ë¡Ä­à¥¨¥ó¥¸¥§¥ë­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¹âÅçÎé»Ò¡£¼Ì¿¿¤Ï¶ËºÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¹âÅç

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¸«»ö¤Ë±©¤¬¤Ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä

¡¡­à¶ËºÊ½÷Í¥­á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÅçÎé»Ò(61)¤Î­àÅ·»È¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö²£ÉÍ¡ÁÀÖÎû´¤¤È»Ò¶¡¤Îº¢¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²£ÉÍ»¶ºö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¤ä¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÀÖÎû´¤¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£

¡¡ÊÉÌÌ¤Ë­à±©­á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¹âÅç¤«¤é¸«»ö¤Ë±©¤¬¤Ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö´°àú¤Ê¹½¿Þ¡×¡ÖÎé»ÒÅ·»È¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î»þ¤Î´é¤Ï¡¢¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Í¡×¡Ö¤ª¡ÁÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

­àÅ·»È¤Î±©­á¤¬¤Ï¤¨¤¿¹âÅçÎé»Ò
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@reico.official¤è¤ê)
µÊÃãÅ¹Æâ¤Ç¾Ð´é¤Î¹âÅçÎé»Ò
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@reico.official¤è¤ê)

¡¡¹âÅç¤Ï1988Ç¯¤Î¡ÖË½¤ì¤óË·¾­·³III¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤ªÄíÈÖ¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×(99~2005Ç¯)¤Ç¤Ï4ÂåÌÜ­à¶ËºÊ­á¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂç±ü¡ÁÂè°ì¾Ï¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢04Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


 