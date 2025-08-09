【同居はツラいよ】二世帯住宅を建てる！とぼけた義両親の裏切り【第2話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、二世帯同居の話から起こった一件です。
義両親所有の土地に二世帯住宅を建てることになったハルナさん夫婦。建物代は自分たちが負担することになったので、建築会社選びは好きにしていいと話す義両親でしたが……。
突然、自分たちの知り合いの工務店に決めたと言い出す義父。話が違うと言っても「そんなこと言ったっけ？」「さぁ……？」とはぐらかされ、挙句の果てにはこんな言葉を投げかけられたのです。
義母「安くなるんだからいいじゃない。どうせどこに頼んでも同じよ〜」
安くなるのはよくても、納得いきません！ 信頼関係もなにもあったもんじゃないです。このまま二世帯同居を進めて大丈夫？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、二世帯同居の話から起こった一件です。
義両親所有の土地に二世帯住宅を建てることになったハルナさん夫婦。建物代は自分たちが負担することになったので、建築会社選びは好きにしていいと話す義両親でしたが……。
義母「安くなるんだからいいじゃない。どうせどこに頼んでも同じよ〜」
安くなるのはよくても、納得いきません！ 信頼関係もなにもあったもんじゃないです。このまま二世帯同居を進めて大丈夫？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部