4·î¤Ë¼Â¶È²È¤È·ëº§¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÄ«Ä¹Èþºùà»Â¿·á·ê¤¢¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´í¸±¤À¤ï¡×¡Ö²ÆÉ÷¼Ù¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÇØ¸å¤ÏÂçÃÀ¡×¤ÎÀ¼
¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¤Þ¤µ¤«¤Î!!
¡¡4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µHKT48¤ÎÄ«Ä¹Èþºù(27)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤Îà»Â¿·á·ê¤¢¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤«¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¹Ãæ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¡×¤È¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÇØÃæÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ë¶õ¤¤¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö´í¸±¤À¤ï¡×¡Ö²ÆÉ÷¼Ù¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÇØ¸å¤ÏÂçÃÀ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¤¾¡×¡ÖÇØÃæ½Ð¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«Ä¹¤Ï¡¢14ºÐ¤À¤Ã¤¿2012Ç¯¤ËHKT48Âè2´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£²ÃÆþÅö½é¤«¤éÁªÈ´Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£20Ç¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£º£Ç¯4·î18Æü¤Ë¼Â¶È²È¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£