7回2死三塁、日本ハム・五十幡を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げる有原（撮影・穴井友梨）

　◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）

　ソフトバンクの有原航平が7回4安打1失点の好投で、自身初の3年連続2桁勝利となる10勝目を手にした。

　2位日本ハムとの首位攻防3連戦の初戦を任された右のエース。2回にマルティネスに右中間への二塁打と味方の失策などで1点を先制されたが、直後に味方が逆転した。

　有原はその後、低めのチェンジアップを中心に打たせて取る投球で追撃は許さなかった。7回は四球と安打で無死一、二塁のピンチを背負うも、水野達稀を二ゴロ併殺に打ち取って2死三塁とすると、五十幡亮汰に対しては追い込んでから外角のチェンジアップで空振り三振。ピンチを無失点に抑え、グラブを叩いて吠えた。有原は「先に点を与えてしまいましたが、すぐに逆転してもらい、そこからはリズム良く投げることができたと思います」とコメントした。

　これでチーム最速の10勝目到達。自身にとって3年連続6度目の2桁勝利となった。

◆ソフトバンク投手陣の勝利数
有原航平　10
モイネロ　９
大関友久　９
上沢直之　７
松本　晴　５
東浜　巨　３
オスナ　　３
藤井皓哉　２
松本裕樹　２
杉山一樹　２
大津亮介　２
前田　純　２
尾形崇斗　１
津森宥紀　１
ヘルナンデス１
大山　凌　１
前田悠伍　１
 