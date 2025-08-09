元AKB48のメンバーで現在はネイリストとして活動している佐藤夏希が8日と9日に自身のアメブロを更新。親知らずを抜歯した翌朝の姿を公開した。

8日のブログで、佐藤は親知らず抜歯について「1日を終えて感想をまとめます 抜くこと自体は怖さはあるけど痛くもないし耐えれました！」と報告し「私は親知らず抜きまくってる歯医者さんで抜きました！！その方が安心かな？と 結果とてもよかった」と説明。「先生とにかく上手で5分もかからずに抜けました すごく早かった!!」と明かした。

続けて「終わったあとの話ですがメロンさえ食べなければ大丈夫です！笑」といい「果汁はやめよう、、しみるよ」と告白。抜歯について「軽くズーンとするのに加えなんか歯茎がムズムズする嫌なストレス？みたいなのが辛いんだなと」「痛みよりもムズムズが勝ちます」とつづった。

9日に更新したブログでは「なんか地味な痛さ？みたいなのがストレスで全く寝れなくて」と明かし「3時に痛み止め飲みそこからやっと寝れました」と説明。「朝起きた時にものすんごい重たいものをほっぺに抱えてる感覚があり」といい「鏡見てびっくり これは現実か？笑」と腫れている自身の顔を公開した。

また「すんごいね親知らず。整形より腫れるじゃん」と驚いた様子でコメント。一方で「不思議なことに私の家族誰も気にしてねぇぇぇぇぇ笑」「夫に至っては『え、腫れてるのか？それ』っていってくるし」と明かし「どう考えても腫れてるだろ笑」「初日だけ痛み耐えたらあとは腫れるだけだわ！いけるわ！残りの一本も」とつづり、ブログを締めくくった。