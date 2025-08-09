日本でも活躍したラテン系女子レスラーが同僚の帽子を“借りパク”。相手も思わず「可愛いから許す」と降参の一枚が大きな反響を呼んでいる。

【画像】美女レスラー、ナチュラルメイク姿の自撮りショット

注目を集めているのはWWEで飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している“メキシコ最高峰”ことステファニー・バッケルだ。チリ人の彼女は第3勢力「NXT」に所属。メキシコではトップオブトップのレスラーで、日本を筆頭に世界中を渡り歩くと、昨年9月にWWEに入団。3月にNXTの最高峰王座であるNXT女子王座をスピード戴冠し、5月には「RAW」に昇格している。

そんなステファニーが自身の『X』を更新。「チェルシー・グリーンは嫌いだけど、あなたの帽子は好きだよ。私の方が似合ってるけどね」とのコメントをつけて写真を投稿。直近で小競り合いが続いていた同僚のチェルシー・グリーンが着用しているド派手な帽子を被り、チェルシーお馴染みの敬礼するポーズを決めた。

メイク前のオフショットと見られるこの写真には「可愛すぎる」と“いいね”が約6万も集まる大バズりっぷり。チェルシー本人も「ラ・プリメーラ！あなたはヤバい。私が許す唯一の理由は、彼女がちょっと可愛いから」と思わず認めてしまっていた。

