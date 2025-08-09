長崎は9日、80回目の原爆の日を迎えました。平和祈念式典で、長崎市の鈴木市長は世界の指導者に対し、核兵器廃絶の道筋を示すよう訴えました。

原爆投下から80回目の8月9日を迎えた被爆地・長崎。浦上天主堂では、早朝から被爆者や市民が追悼の祈りをささげました。

今年の平和祈念式典には、去年招待しなかったロシアやベラルーシ、イスラエルを含む94の国と地域の代表など、およそ4000人が参列しました。

長崎市の鈴木市長は平和宣言で「対立と分断の悪循環で、各地で紛争が激化している」と指摘した上で、世界の指導者に対し、「長崎を最後の被爆地とするためには、核兵器廃絶を実現する具体的な道筋を示すことが不可欠」と訴えました。

また、石破首相は唯一の戦争被爆国として非核三原則を堅持し、核軍縮に向けて国際社会をリードしていく考えを示しました。

石破首相「この平和祈念像の前で、今改めてお誓い申し上げます。私たちは、これからも『核戦争のない世界』、そして『核兵器のない世界』の実現と恒久平和の実現に向けて、力を尽くします」

式典では、この1年間に新たに死亡が確認された3167人の名簿が奉安され、長崎原爆の犠牲者は20万1942人となりました。