ストレッチ素材と快適設計で動きやすさ抜群のラッシュガードパンツ【ビラボン】が登場！Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
UV対策もおしゃれも叶えるレディース用ラッシュガードパンツ【ビラボン】でこの夏をアクティブに！Amazonで販売中！
今季から、レギンス部分には柔らかく伸縮性に優れたリサイクルストレッチ素材を採用。吸水速乾、UVプロテクション（UPF50+）を備えたキュロットレギンス。ボードショーツとレギンスが一体化したアイテム。左裾にBILLABONGのロゴワッペン、バックの腰部分にWAVEロゴプリントをあしらいました。ショートパンツ部分にはリブ素材を使用。
柔らかく伸縮性に優れたリサイクルストレッチ素材を使用し、アクティブな動きにも心地よくフィットする設計となっている。
紫外線対策に嬉しいUPF50+のUVプロテクション機能を備え、海やプール、アウトドアでも肌をしっかりガードしてくれる。
ボードショーツとレギンスが一体化したデザインで、重ね着不要。すっきり見せながら動きやすさも両立している。
裾にブランドロゴワッペン、腰にWAVEロゴプリントを配置し、スポーティーでスタイリッシュな印象を演出する。
