※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

テーマパークの近くに住む主人公一家。毎年、夏休みには義姉家族が泊まりに来ており、明日はその宿泊日。ところが夫は「聞いてない」と言い、「伝え方が悪い」と責任転嫁してくる。



翌日、到着するなり横柄な態度を取り、約束していた宿泊代も払わない義姉。その後も文句ばかりで、終いには子ども2人を置いてパチンコに出かけてしまう。だが実は、義姉は友人から「このあたりに住む人は、夏休みに日替わりで友人を泊めて一儲けしている」と聞き、わざと嫌がらせをしていたのだった。



一方、家では甥っ子と娘が衝突してケガをしてしまう。帰宅した義姉は、妻にすべての責任を転嫁。そんな中、口論を続ける大人たちをよそに、子どもたちは互いに非を認めて和解して…。

思い返せば、今までは事あるごとに妻に責任を押し付けてきた夫。今回は助けられたと感じる妻ですが、その理由を紐解くと…？(ツムママ)