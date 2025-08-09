人気企画「かっぱ寿司の食べホー」予約受付中。8月18日から期間限定で″食べ放題″できる店舗が再拡大するよ〜！
かっぱ寿司は、2025年8月18日から9月3日までの期間、「かっぱ寿司の食べホー」の実施店舗を計179店舗に再拡大します。また、8月6日からかっぱ寿司公式アプリ・WEBで「かっぱ寿司の食べホー」の予約を受け付けています。
幼児は無料！学割も実施中
「かっぱ寿司の食べホー」は、中とろ、ほたて、いくらなどの高級ネタはもちろん、ラーメンや天ぷらなどのサイドメニューやケーキ、プリンなどのスイーツまで約100種類が食べ放題となる人気企画です。
利用料金は、以下の通り。
【メニュータイプA店舗】
・一般：3890円
・シニア（65歳以上）：3390円
・小学生：1990円
・幼児（未就学児）：無料
【メニュータイプB店舗】
・一般：4190円
・シニア（65歳以上）：3690円
・小学生：1990円
・幼児（未就学児）：無料
幼児は、保護者1人につき2人まで無料。3人以上は1人につき990円発生します。
実施店舗は公式サイトで確認できます。
また今回、8月7日から開催の「かっぱの本鮪 うに 蟹いくら祭り」商品の『旬ネタ！期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き』が、食べ放題対象メニューに追加されます。
とろけるような『本鮪』、フグの旨みが引き立つ『北海道産フグ昆布〆』、本ずわい蟹の甘みと、かにみその濃厚さが絶妙にマッチする『蟹ほぐし身包み かにみそのせ』をはじめ、人気ネタの『ねぎとろ』『サラダ軍艦』を一気に楽しめる期間限定商品です。
販売予定期間は8月18日から20日まで。
期間中の平日限定（キャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみ）で、「平日学割」も引き続き実施されます。対象は中学生から大学院生までとなり、学生証があればOKです。
会計時にレジで学生証を提示すると800円引きが適用されます。
学割適用後の利用料金は、以下の通り。
【メニュータイプA店舗】
一般3890円のところ3090円
【メニュータイプB店舗】
一般4190円のところ3390円
※価格はすべて税込です。
