◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―０広島（９日・バンテリンドーム）

中日の高橋宏斗投手が、８回４安打無失点と快投し、“２３歳初白星”となる５勝目をマークした。広島戦６連勝とし、好相性ぶりを見せつけた。

最速１５５キロの直球とスプリットを中心に、６回まで散発２安打と好投。一度も三塁を踏ませなかった。

ピンチでも冷静だった。２―０の７回。１死から、秋山の打ち損じた打球を自ら捕球するも、一塁への送球がそれて内野安打とした。前川に中前打で続かれると、モンテロを歩かせて、なおも満塁。だが、ここからギアを上げた。矢野を一ゴロに打ち取り、本塁でアウトを取ると、最後は代打・小園を二ゴロに抑えて、ガッツポーズ。得点を許さなかった。

登板前日には「（２週連続の対戦で）どういう球を投げてくるとか、抑え方をしてくるのか、相手も分かってると思う。それ（相手の対策）を上回るいい準備をして、試合に入りたい」と話していた右腕。８回にも１５５キロを計測するなど、最後まで球威を落とすことなく、今季最多の１３２球を投げきった。

チームは、前日８日の同戦で９回に追いつくも、延長戦の末に敗戦。悪い流れを断ち切るエースの好投で、連敗を阻止した。