８月９日の新潟８Ｒ・ダリア賞（２歳オープン、芝１４００メートル＝９頭立て）は、３番人気のハッピーエンジェル（牝、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー２連勝を飾った。勝ち時計は１分２１秒５（良）。

大外の９番枠から好スタートを決めて、スムーズにハナヘ。前半６００メートル通過３５秒３のペースを刻んで、手応え良く直線を向くと、そのまま脚いろは鈍らず。最後は２着のタイセイボーグに１馬身３／４差をつけて押し切った。

三浦皇成騎手は「長くいい脚を持続して使えるイメージが返し馬であったので、ハナ行く形も頭に入れていました。無理せず楽に行けましたし、終始物見をしながらいい走りで、最後まで押し切ってくれました。（レースが）２回目でテンション上がりやすいところを、気持ちをキープして持ってきてくれた厩舎のお陰だと思います」と、うなずいた。

武市調教師は「この子はオンとオフがはっきりしていて、調教の時だけしっかり走る。体が減らなかったのも、そういうところだと思います。１４００メートルがぎりぎりかもしれないが、マイルも一度試してみたい気もしますし、そのへんはオーナーと相談して考えたいと思います」と、笑顔で振り返った。