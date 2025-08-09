Photo: mio

開き毛穴、詰まり毛穴、いちご鼻……毛穴悩みは尽きません。パックやピーリングも試したのですが、効果を実感できて使い続けたいアイテムに出会えていませんでした。

そんな中、ビオレ「おうちdeエステ」の洗顔ジェルを発見。小鼻の黒い角栓に悩んでいた私には、効果絶大！ これまでの洗顔料と置き換えて手軽に使えるので、毎日のスキンケアに取り入れやすいですよ。

泡立たないジェルタイプの洗顔料

こちらが、ビオレ おうちdeエステ「肌をなめらかにするマッサージ洗顔ジェル」です。

同シリーズに「肌をやわらかくするマッサージ洗顔ジェル」というアイテムもあるのですが、今回はこちらをチョイスしました。ちなみに、「肌をなめらかにする」はザラザラ脂っぽい肌、「肌をやわらかくする」はゴワゴワ乾燥する肌向けなのだとか。

中身は、スクラブなどが入っていないとろっとした透明なジェル。粘度があるので、肌に密着してくれそうです。

顔全体になじませてマッサージ

使うときは、軽く顔を濡らし適量（直径3cmほど）を30秒ほど顔全体になじませて洗い流します。特に毛穴汚れが気になる箇所には、ジェルを濃いめにしてなじませるといいんだとか。

この洗顔料は一回分が直径3cmほどと、洗顔料に比べて使用量が多い気がしたので、使い続けることを想定してAmazon.co.jp限定の大容量（240g）をゲットしました。ちなみに、ドラッグストアなどでは150gで販売されていますよ。

1週間で変化を実感

実際に使ってみると、ジェルを顔になじませている時から、肌がつるっとするのを実感！

初めて使った日のお風呂上がりから、1週間続けてみると、小鼻の毛穴に詰まっていた角栓が明らかに少なくなり、毛穴詰まりからくるニキビが起きづらくなったように感じています。

ただ、効果が絶大な分、毎日の洗顔に使うと日中に若干乾燥するように感じたので、私は1日おきに使い続けようと思います。

朝洗顔にもおすすめ

「朝使えば、化粧のりがよくなる」と謳っているこの洗顔料。確かに、この洗顔ジェルで小鼻の角栓をケアしてからだと、肌がつるっとしているからかベースメイクがきれいに仕上がるような気がしています。「角栓を分解してしっかり落とす」とも謳っている通り、この洗顔ジェルで角栓の凹凸やざらつきがマシになったからか、ファンデーションが密着してくれるようになったのかも。

泡立たない洗顔は初めてでしたが、ここまでしっかり落としてくれるアイテムがあったのなら早く挑戦すればよかったです…。

