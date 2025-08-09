春の水道料金「値上げ」から、夏の“災害級”の暑さも追い打ちとなり、水道代の“出費増”を実感する人々。一方で住民の負担を軽減するため、2025年夏限定で「基本料金」を４か月分無償とする自治体も。水道をめぐるさまざまな事情が見えてきました。

■猛暑も追い打ち…水道料金「出費増」

6日の「気になる！」は、水道料金。大幅な値上げに踏み切る自治体が相次ぐ中、災害級の暑さも追い打ちとなっていました。

向かったのは、埼玉県戸田市。2025年4月から水道料金がおよそ33％値上がりした街です。

室内施設で遊んでいた親子に話を聞くと…

戸田市民（20代）

「（夏は）水遊びしたり、子どもたちシャワーいれたり」

「（2か月分）6000円くらいだったのが、8000円前後に上がっていて、明細を見てちょっとびっくり」

戸田市民（40代）

「（2か月分）2000円ぐらい上がったと思う。ちょっと痛いかな、2000円。ちょっとずつでも節約したいので」

■水道料金「高騰」で…決意の“節水”生活

市内に3人で暮らす山柴さん。直近２か月分の水道料金を見せてもらうと…

埼玉・戸田市在住 山柴さん

「4000円台は初めてです。1000円くらい値上がりしていますね」

2024年の同じ時期より1000円以上上がり、2025年は4600円超えに。この猛暑の夏、"節水"を決意したといいます。

山柴さん

「娘も水遊び好きなので、去年みたいに庭でプールとかやらせたいんですが」

３歳の娘さんが好きな庭先でのプールを断念。その代わりに…

山柴さん

「こんな感じにボールプールにしました。これならお水がなくても楽しめるかなって」

普段から洗い物を担当する夫には…

山柴さん

「もったいない、この時間ももったいない」

「もうちょっと…いいじゃんいいじゃん」

少しでもと節水をアドバイス。

山柴さん

「光熱費も上がっているので、どこを切り詰めたらいいのか、毎月にらめっこしています、家計簿と」

■水道料金「値上げ」 要因の1つ“老朽管”

水道料金を29年ぶりに値上げした戸田市。その要因の1つが、"老朽化した水道管"の交換費用をまかなうため。

埼玉・戸田市役所 水安全部総務課 柴崎健太さん

「こちらが破裂した実際の水道管です。だいたい51年経過した水道管になります」

気になる！班

「市内の道路で水道管の交換工事が行われています」

市内の水道管の約3割が、40年以上経過した、いわゆる"老朽管"。破裂し断水のおそれもあるため、交換していく必要があるのです。

戸田市役所 水安全部総務課 柴崎健太さん

「安心で安全な水が飲める、安定した維持をしていくということに関しては莫大な費用がかかっている」

■深刻な「値上げ」事情…水遊びにも影響

埼玉県本庄市も水道管や施設の老朽化などを背景に2025年４月、約40％の値上げを実施。

気になる！班

「多くの方が水遊びしています」

猛暑でにぎわっていたのは、無料で水遊びができる公園。（本庄市・若泉運動公園 せせらぎ広場）

本庄市民

「（２か月分で）7000円が9000円に上がりました」

「おうちでプールを毎年していたんですけど、今年は控えめにしてここに来ました」

本庄市民（30代）

「（水道料金が）40％上がるって聞くと家でプールはやめておこうかと。こういう無料の遊び場をつかうようになりました」

あえて外出することで水道料金を節約。

■40％「値上がり」の街…飲食店の悲鳴

ただ、節水が難しいというところも。特製味噌ラーメンが自慢の中華料理店。麺をゆでる時など1日に使う水は、約1500リットルだといいます。

味良久 飯島義行 店主

「絶対使わなくちゃいけないものですよね」

気になる！班

「（水道料金は）いくらぐらい上がった？」

店主

「（2か月分で）8000円前後ですね。大きいは大きいですね」

2024年の同じ時期と比べ8000円ほど上がり、2か月分で3万2000円以上に。そのため先月から…

店主

「アルコール類に関しても少しの値上げをさせていただきました」

水道料金の値上げが追い打ちとなり、アルコールメニューを１割ほど値上げしたといいます。一方で、住民の負担を軽減する動きも…

店主

「（水道の）基本料金が4か月間免除になるってことが、市から。それは唯一助かる部分」

市は水道の基本料金を9月からの4か月分、免除することに。こちらの店の場合、ひと月あたり1000円ほど安くなるといいます。

■夏限定で…水道代の「負担軽減」

東京都も家計の負担を減らすため、2025年の夏限定で全家庭の基本料金を４か月分無償に。※一部の自治体では使用料金から割引も

ひと世帯あたり約5000円ほど軽減されるのです。

都民（20代）

「（水道料金が）いつもより安いです。全然。安かったね。いつも1万円ぐらい超えていたよね。（先月は）7000円ぐらいだった」

都内に４人で暮らす山下さん家族。浮いたお金およそ5000円の使い道は…

山下さん

「今年は特に暑いので、外に出かけるっていうよりは家にいることが多いので、プール遊びはよくしていますね」

2024年は週１回だった屋上のプール遊びが週2、3回に増え…

山下さん

「エアコンを我慢せずに使えるなっていうのはありますね」

東京都も呼びかける熱中症予防。水道の基本料金を無償化する分、電気代は気にせず、エアコンを利用してほしいとしています。

（8月6日放送『news every.』より）