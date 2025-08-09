9日に放送された日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）で、2日放送であった元衆院議員・石原伸晃氏（68）の発言について訂正し謝罪した。

MCを務める読売テレビ・足立夏保アナウンサーが「ここで訂正です」と切り出し、「先週の放送で旧安倍派の政治資金の不記載問題を巡る石原伸晃氏の発言の中で、萩生田光一氏と松野博一氏が安倍元総理が還付停止を指示をしたとされる会合や幹部協議の会合にいたかのように受け取られる部分がありましたが、萩生田氏、松野氏ともいずれの会合にも出席していません。両氏におわびし訂正致します。失礼致しました」と頭を下げた。

2日の放送では石原氏が、派閥裏金事件を受けて離党した世耕弘成前参院幹事長と自民党の西村康稔元経済産業相、萩生田元政調会長、松野元官房長官が先月23日に会談したことに触れ、旧安倍派幹部による“石破降ろし”の動きに違和感を示した。

そして「石破さんが何でここまで政権に恋々としているかといえば…政治資金規正法の不記載が旧安倍派。しかも安倍総理が“こりゃだめだ”と帰ってきてみたらね…総理が“やめろ”と言った時にこの4人は安倍総理にそう言われてフムフムと言っておいて、安倍総理が死んだらまた、もとに戻したっていう」と発言していた。