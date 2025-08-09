レトロとモダンの融合…ウイルソン新作は“テニスウェアの進化形” オン・オフ両方で映えるデザイン性
ウイルソン（アメアスポーツジャパン）は、2025年第2弾となる新作スポーツウェアコレクション『Wilson Sport Professionals（ウイルソン スポーツ プロフェッショナルズ）』を発表。今回のコレクションは、2003年のテニスシーンを象徴するカラーパレットやデザインにインスパイアされ、当時の“力強いシンプルさ”を現代的に再構築したものとなっている。
【写真】へそ出しルックでもはや美！ オン・オフ両方で映えるデザインの新作を着こなす
同コレクションは、プレーヤーのパフォーマンスを引き出す機能性と、オン・オフ両方で映えるデザイン性を両立させたシリーズ。2003年のテニスシーンを彩ったレッドとブルーのコントラストを基軸に、モダンなニュートラルカラーを加えた色使いが特徴で、すっきりとしたラインやカラーブロックが際立ち、洗練された印象を与える。
アイテムには、目立たない縫製やエレガントさを演出するテクニカルニットを使用し、シックでシームレスなシルエットを実現。パターン化されたパンチングやシャープなフォルムが、試合中の機動性を高めると同時に、コート外でも際立つスタイルを併せ持っている。まもなく開催される全米オープンでは、今回のコレクションを着用した選手が登場予定で、世界の舞台でその存在感を発揮する見込みだ。
『Wilson Sport Professionals』は、2022年からスタートしたシリーズで、高品質な素材とテニスの伝統美を掛け合わせたプレミアムライン。アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるような高品質な素材を使用、デザインが設計されていると同時にテニスの伝統的なスタイルと現代的な要素を融合させた、洗練されたデザインが特徴となっている。
同コレクションは、8日より公式オンラインストアにて順次展開。
【写真】へそ出しルックでもはや美！ オン・オフ両方で映えるデザインの新作を着こなす
同コレクションは、プレーヤーのパフォーマンスを引き出す機能性と、オン・オフ両方で映えるデザイン性を両立させたシリーズ。2003年のテニスシーンを彩ったレッドとブルーのコントラストを基軸に、モダンなニュートラルカラーを加えた色使いが特徴で、すっきりとしたラインやカラーブロックが際立ち、洗練された印象を与える。
『Wilson Sport Professionals』は、2022年からスタートしたシリーズで、高品質な素材とテニスの伝統美を掛け合わせたプレミアムライン。アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるような高品質な素材を使用、デザインが設計されていると同時にテニスの伝統的なスタイルと現代的な要素を融合させた、洗練されたデザインが特徴となっている。
同コレクションは、8日より公式オンラインストアにて順次展開。