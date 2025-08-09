元NGT48荻野由佳、夫との密着2ショット公開「表情可愛い」「すごい状況」の声
【モデルプレス＝2025/08/09】元NGT48の荻野由佳が8月8日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NGT48メンバー、夫との密着2ショット
荻野は「幼馴染ままから結婚おめでとう！と手作りのアーティフィシャルフラワーをいただいた かわいい癒される……嬉しい！！！」と友人からの心温まる贈り物について報告。また2枚目については「夫の顔はニコニコです 私の顔は少しビビってる」と夫婦で蛇と触れ合う様子を撮影した密着2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「ビビってる表情可愛い（笑）」「すごい状況」「仲良し夫婦」「微笑ましい」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2月16日に「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。4月に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
