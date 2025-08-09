「関西コレクション」に参加

モデルや俳優が集まるファッションイベント「関西コレクション」に参加した女子プロゴルファーの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が8日、自身のXを更新。共演したアイドルからの一言に「青春すぎ」と“感涙”した。

菅沼はイベントでアイドルグループ「iLiFE!」の心花りりと共演。一緒にポーズをとってカメラに笑顔を向けた。投稿では、「りりちゃん！お友達なりたいです、、と言ったら、もうお友達だよ！って」と、舞台裏でのやり取りを告白した。

菅沼は、この一言に感激した様子。「エモすぎ青春すぎ」と記し、ハートや号泣絵文字を並べていた。同日に、自身のインスタグラムでは、「ゴルフ界を盛り上げたいって気持ちはもちろんあります でもこんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、わかります。でも私なりに本当にゴルフを1人でも多くの方に知ってもらって そして女子ゴルフの世界がもっと広がって欲しいと思っています」と自身がゴルフ界の外へ出ていく活動の意味を説明。「いつも応援してくれて本当にありがとうございます」と感謝していた。

菅沼は今季、5月のパナソニックオープンでツアー3勝目を挙げた実力者。今季は6月のアース・モンダミンカップでも2位に入っている。



（THE ANSWER編集部）