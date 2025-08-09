マンダムが八村塁主宰「BLACK SAMURAI 2025」のオフィシャルサポーターに就任

株式会社マンダムは8月8日、八村塁が主宰する「BLACK SAMURAI 2025」のオフィシャルサポーターに就任したことを発表した。

マンダムは、自身と向き合う時間を通して心身を整えることが日々のパフォーマンスや生活を豊かにするという考えから、若年層の創作活動やユーススポーツ支援をこれまでに実施。「BLACK SAMURAI 2025」の掲げる次世代育成の理念に共感し、参加選手が整容をきっかけに自身のパフォーマンスアップにつなげられるよう、サポートを行う。

マンダムが行うサポートとして、参加選手が汗やにおい、ほてりを気にせずキャンプに集中できるリフレッシュコーナーを設置。また、滞在中のセルフケアに使用できるギャツビー商品のアソートを提供する。さらに、マンダムがユーススポーツ支援で行っている「部活ヘアサロン」の体験もプレゼントする。IGアリーナに来場した観客にも、マンダム商品のサンプリングが実施される予定だ。

「BLACK SAMURAI 2025」は8月18日から20日にかけて、八村が世界の舞台で培った経験とマインドセットを共有し、日本バスケットボール界のさらなる発展を目指すプロジェクト。中高生を対象とした育成キャンプや、指導者向けプログラムのほか、最終日にはスペシャルマッチやトークショーも予定されている。

