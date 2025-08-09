歌手の石川さゆり（67）が9日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。米国で経験したスターとの“クセ強”エピソードを披露した。

2008年以降、登場曲に「天城越え」を使用していたイチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）。石川は「アメリカの（マリナーズのホーム球場）セーフコ・フィールド（現T−モバイル・パーク）まで聴きに行きましたよ。年に1度は行ってました」という。また、「フィラデルフィアまで矢野顕子ちゃんと見に行ったことがあるんです」とも告白した。

「そこでは2日間試合を拝見したんですよ。（イチローも）一緒にご飯を食べに行ってくださって。イタリアンを食べた」と回想。さらに次の日も食事に誘ってもらい、喜んでついて行くと、前日と同じイタリア料理店に案内され、イチロー氏はまさかの同じメニューを注文したという。

「“（前日は）いつもここで食べてるのと味が違っておいしくなかった”と。“昨日ちょっといろいろ（店に）言って帰ったから、今日はおいしいはずです”って。食べて、“うん、うん…おいしい”って、OKだったんですよ」とイチロー氏のこだわりぶりが伝わる逸話を明かした。

ナインティナイン・岡村隆史に「店…替えたくないですか？」と問われ、「正直言って、2日続けて同じ店っていうのは…」と石川も本音をポロリ。NON STYLE・石田明からの「2日目の味はおいしかったですか」には、「おいしかったんだと思いますけど、そんなに…」と違いがよくからなかったことを打ち明け、笑わせていた。