アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の南いちごが、8月10日に卒業公演に臨む。対面取材の予定が体調不良で中止となり、メールインタビューで卒業を目前にした心境を明かした。（「推し面」取材班）

ちょうど他のメンバーがスポニチ東京本社でインタビューを受けた8月1日は、TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）の開催初日と重なった。グループとしてその舞台に立てなかったことについては、「私はもう満足してアイドルを辞めるので、個人的には何も思わないです」。その言葉には、やり切った人だけが持つ静かな誇りがにじんでいた。

では、ベビブレの魅力とは何なのか。南はこう語る。「コンセプトである無邪気さはもちろん、みんな努力家でひたむきなところです。一人ひとりに『この子にしかできないアイドル』を感じさせる部分があるのも魅力的だと思います」。

卒業を決めた理由については、「もうたくさんの夢を叶えて、答えを見つけたからやめようって思いました」と率直な言葉を残す。その表情に未練はない。

東京・池袋harevutaiで開かれる卒業公演については、「最後までいつも通り楽しく、私らしく。終わった後に『素敵な卒業ライブだったね』と言ってもらえる公演になれば幸せです」と思いを語った。

届けたいのは“自分らしさ”。南いちごのアイドル人生の集大成であり、最後までまっすぐに届けたい感謝のかたちだ。