◇プロ野球 セ・リーグ 中日2-0広島（9日、バンテリンドーム）

中日が完封勝利。郄橋宏斗投手が自身の23歳のバースデー登板を笑顔で終えました。

初回、2つの四球で2アウト1・2塁とチャンスをつかむとボスラー選手が森下暢仁投手からレフトへタイムリーヒットで先制点を奪います。郄橋投手は田中幹也選手や岡林勇希選手の好プレーに助けられつつも、4回5回を三者凡退に抑える好投を披露。

5回に再びボスラー選手が2アウト3塁の絶好の機会を見逃さずレフトへタイムリーで追加点を決めます。しかし7回にこの日最大のピンチを迎えます。郄橋投手は先頭を見逃し三振に仕留めるも、2打者連続ヒットを許し、モンテロ選手には4球連続でボール、出塁を許し1アウト満塁のピンチに陥ります。

続く矢野雅哉選手をスプリットで内野ゴロでアウトを奪うと、代打に小園海斗選手を迎えます。ボールカウント1-2と追い込んだ4球目をセカンドゴロに打ち取り無失点で切り抜けました。

郄橋投手は8回132球の力投で被安打4、5奪三振、与四球2で5勝目を手にしました。SNSでは「バースデー勝利投手おめでとう」「素晴らしい誕生日の勝利になりましたね」とお祝いのコメントが寄せられました。